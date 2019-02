Gewerbegebiete Erschließung bis April 2020

Römerstein / Alexander Thomys

Gemeinderat und Verwaltung machen Tempo in Sachen Gewerbegebietsentwicklung: In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Rat für einen durchaus ambitionierten Zeitplan, den Bürgermeister Matthias Winter vorgelegt hatte. Einzig der geplanten Bauausführung gaben die Räte nach kurzer Diskussion mehr Zeit. Statt von Juni bis November 2019 gaben die Räte den Baufirmen ein Baufenster bis zum April 2020. Bis dahin ist allerdings noch viel zu tun: Bis März diesen Jahres soll die Ausführungsplanung erstellt und das Leistungsverzeichnis veröffentlicht werden. Dann kann die Ausschreibung erfolgen, ehe der Gemeinderat im Mai die Vergabe der Bauaufträge durchführen soll.

Geplant ist bekanntlich die Entwicklung neuer Gewerbegebiete im Bereich „Unter Lau II“ in Böhringen und „Eichenried II“ in Donnstetten. Allerdings: Noch besitzt die Gemeinde nicht alle hierfür notwendigen Flächen. Erst wenn diese Verhandlungen zu einem Abschluss gebracht worden sind, kann die geplante Erweiterung der beiden Gewerbegebiete erfolgen. „Wir sind noch mitten im Flächenerwerb“, betonte daher auch Christoph Traub vom SI-Planungsbüro. Zugleich führte die Gemeinde Gespräche mit der Landeswasserversorgung, deren Leitung das Gebiet „Eichenried II“ durchquert. Die Hoffnung, dass die Landeswasserversorgung (LWV) ihre Wasserleitung erneuert und diese unter die neuen Erschließungsstraßen verlegt, musste Bürgermeister Matthias Winter indes zerstreuen. „Die Graugussleitung ist zwar 100 Jahre alt, aber scheinbar noch völlig in Ordnung“, erklärte Winter nach seinen Gesprächen mit der LWV. „Die Landeswasserversorgung hat kein Interesse neu zu bauen. Seit 1974 gab es keine Schäden an dieser Leitung“, erklärte Winter. Würde die Gemeinde die Leitung in Eigenregie verlegen, würden die 250 Meter Wasserleitung rund 350 000 Euro kosten. „Es wäre elegant gewesen, aber nicht zu diesem Tarif“, befand Winter. Potenzielle Bauherren müssten sich also mit der Wasserleitung im Boden arrangieren.

Keine Vorverträge

Gemeinderat Alexander Götz wünschte sich derweil mehr Planbarkeit bei den anvisierten künftigen Nutzern der Gewerbeflächen. „Der Bedarf hängt offenbar auch vom Preis ab“, lautete sein Fazit nach Gesprächen mit den Gewerbetreibenden. Götz wünschte sich daher Vorverträge, die deren Kauf- und Baubereitschaft bestätigen würden. Bürgermeister Winter erklärte hierzu, kein passendes Vertragskonstrukt zu kennen. Der Römersteiner Schultes betonte aber auch: „Die Zusagen stehen von allen Interessenten noch.“ In beiden Baugebieten, so Winter weiter, wollen örtliche Unternehmen erweitern.