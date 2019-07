Die Landesstraße 380 wird im Verlauf der Eninger Steige zwischen Eningen und Würtingen grundlegend saniert. Das Land investiert in die Arbeiten 3,5 Millionen Euro, mit einem Abschluss der Sanierung wird im Mai 2020 gerechnet.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat für die grundhafte Sanierung der Eninger Steige zwischen Eningen und Würtingen im Verlauf der Landesstraße 380 die Bauarbeiten vergeben. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich Ende August 2019 begonnen. Der Abschluss der Arbeiten ist für Juli 2020 vorgesehen. Die Eninger Steige ist während der Arbeiten gesperrt. Ab Ende Dezember 2019 bis Mai 2020 werden die Arbeiten jedoch aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben unterbrochen. In dieser Zeit ist die Steige für den Verkehr befahrbar. Die Baukosten belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro und werden vom Land Baden- Württemberg getragen.

Hangsicherung ist notwendig

Den Auftrag mit einem Volumen von rund 3,5 Millionen Euro erhielt die Bietergemeinschaft Strabag aus Dettingen unter Teck und Kurt Motz aus Illertissen. Zu den beauftragten Leistungen gehören insbesondere der Austausch des schadhaften Fahrbahnbelags der Landesstraße beginnend ab dem Melanchthonweg in Eningen bis zum Parkplatz „Würtinger Sträßle“ auf der Albhochfläche sowie die Sicherung des Hangs. Hierfür werden mehrere Bohrpfahlwände mit Kopfbalken und Rückverankerung auf einer Länge von rund 270 Metern entlang des talseitigen Straßenrands errichtet. Die Umsetzung des Vorhabens ist in drei Bauphasen geplant. Über den Beginn und die Verkehrsführung während der Sperrung der Steige wird das Regierungspräsidium rechtzeitig im Vorfeld informieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Ulmer Steige: Arbeiten liegen im Plan

Bekanntlich laufen in der Region gerade zahlreiche Bauarbeiten an den Albaufstiegen. So ist beispielsweise die Ulmer Steige zwischen Bad Urach und Böhringen voll gesperrt. Die Arbeiten liegen im Plan: So sind etwa die Hangsicherungsarbeiten inzwischen abgeschlossen, nun wird die Fahrbahndecke auf 4,1 Kilometern erneuert. Sofern das Wetter mitspielt, soll die Bundesstraße 28 im Bereich der Ulmer Steige ab Anfang September wieder für den Verkehr freigegeben werden. In der Kurstadt folgt dann gleich die nächste Baustelle: Die Grabenstetter Straße wird voraussichtlich im September bis zum Oktober halbseitig gesperrt, um die arg angeschlagene Fahrbahndecke zu erneuern. Teilweise wird auch eine Vollsperrung notwendig sein. Auch die Sirchinger Steige, die derzeit nach einer Fahrbahnabsenkung nur halbseitig befahrbar ist, soll noch in diesem Jahr saniert werden.

Bauarbeiten auch auf der B 465

Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilte, soll von März bis November kommenden Jahres auch die Gutenberger Steige, Bundesstraße 465, saniert werden, die Lenningen mit dem Römersteiner Teilort Donnstetten verbindet. Die Umleitung, so ist zu hören, könnte wohl erneut die arg bebeutelten Grabenstetter treffen.