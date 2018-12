Eningen/St. Johann Eninger Steige nach St. Johann wird 2019 saniert

Eningen/St. Johann / ath/Foto: Thomas Kiehl

Das Regierungspräsidium Tübingen teilte den Gemeinden Eningen und St. Johann mit, dass die Eninger Steige im kommenden Jahr saniert wird. Das Sanierungsvorhaben bestätigte Dirk Abel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums, auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Wann genau im kommenden Jahr und in welcher Form die Steige saniert wird, ist noch unklar. „Dazu finden derzeit zahlreiche Koordinierungsgespräche statt“, erklärte Abel. Ein vor den Bauarbeiten erforderliches geologisches Gutachten liegt inzwischen vor. „Das muss aber noch ausgewertet werden“, so Abel weiter. Dann erst kann die eigentliche Baumaßnahme geplant werden. Fakt ist: Die Steige ist schon lange in einem schlechten Zustand. Er freue sich sehr über die kommende Erneuerung der Landesstraße 380, erklärte daher auch St. Johanns Bürgermeister Florian Bauer. Aufkommende Forderungen, im Zuge der Sanierung auch die Würtinger Ortsdurchfahrt in Angriff zu nehmen, erteilte Bauer hingegen eine Absage. „Das geht weder organisatorisch noch finanziell“, so der Schultes.