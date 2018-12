Bad Urach Eine Belohnung für den individuellen Weihnachtsschmuck

Bad Urach / Alexander Thomys

Rund 140 Grundschüler der Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule haben in den vergangenen Wochen geklebt, geschnitten und gebastelt, um im Rahmen der Aktion „Kinder basteln Weihnachtsschmuck“ zwei Christbäume in der Bad Uracher Filiale der Kreissparkasse zu schmücken. „Gerade heute, wo man sich vieles kaufen kann, gewinnt Selbstgemachtes wieder an Originalität und Wert“, lobte Matthias Renz, Filialleiter in Bad Urach, das Engagement der Schüler. Diese wurden nun mit ihren Eltern von der Kreissparkasse zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Regina Gokenbach (im Bild) vom Reutlinger Märchenkreis unterhielt die Kinder, zudem sang der Schulchor. Und auch der Nikolaus schaute am Ende vorbei.