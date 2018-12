Echterdingen / swp

In den gemeinsamen Verkaufsraum einer Bäckerei und einer Metzgerei in der Tübinger Straße in Echterdingen ist in der Zeit von Mittwoch, 18.50 Uhr, auf Donnerstag, 5.10 Uhr, ein unbekannter Täter eingebrochen. Der Einbrecher drückte am hinteren Bereich des Gebäudes eine Tür gewaltsam auf und gelangte so ins Innere. Dort durchsuchte er den Verkaufsraum sowie Schränke nach Stehlbarem und entwendete einen Tresor mit Bargeld. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.