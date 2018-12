Owen / swp

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, neun Uhr, in ein Jagd-Zubehörhandel in der Fabrikstraße eingebrochen. Er hebelte die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere. Dort stieß der Täter auf einen kleineren Wechselgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen.