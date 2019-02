Bleichstetten Ein Spagat zwischen Alt und Neu

Bleichstetten / Simon Wagner

Noch befinden sich die Pläne zur Sanierung und zur Erweiterung der Alten Schule in Bleichstetten in einem frühen Stadium, doch wie es mit dem schmucken Gebäude weitergehen könnte, interessiert die Bleich­stetter schon jetzt in hohem Maße. Rund 80 Neugierige kamen am Dienstagabend in den Jugendraum des Kindergartens, um sich den Stand der Überlegungen erläutern zu lassen – und eigene Ideen und Anregungen beizusteuern.

Der Laichinger Architekt Thomas Ott stand zusammen mit Bürgermeister Florian Bauer und Ortsvorsteher Siegfried Unruh Rede und Antwort. Dabei sind die Grundzüge des Vorhabens schon länger festgezurrt: In einem ersten Bauabschnitt soll das ehemalige Schulhaus grundsaniert werden. Loslegen würde Bürgermeister Bauer am liebsten noch in diesem Jahr, um die Sanierung im kommenden Jahr abschließen zu können. Erst kürzlich flatterte der Zuschussbescheid über 480 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) auf seinen Schreibtisch. In einem zweiten Schritt soll im rückwärtigen Bereich des denkmalgeschützten Gebäudes ein Bürgersaal entstehen, der durch ein gemeinsames Foyer an der Ostseite des Ensembles zu erreichen wäre. 170 Quadratmeter groß, soll der Saal Platz für bis zu 180 Besucher bieten und für verschiedene Nutzungen offen stehen. Mit Lagerräumen, einer Catering-Küche und einer barrierefrei zugänglichen Toilette, soll die Atmosphäre des mit Parkett ausgelegten und teils nach Außen hin verglasten Saals nicht einer Sporthalle, eher eines Wohnzimmers gleichen. Für die notwendige Wärme im Schulhaus und im Bürgersaal soll eine Pellets-Heizung im Kellergeschoss sorgen. Mit dem geplanten Abbruch des gegenüberliegenden Kindergartens wird auch die dort eingespeiste Fernwärme versiegen.

Wesentlich diffiziler sind die planerischen Herausforderungen im eigentlichen Schulhaus, wo nicht nur eine sinnvolle Nutzung, sondern auch die Belange des Denkmalschutzes zu beachten sind. Stand jetzt bietet das Erdgeschoss Platz für eine Kindergartengruppe mit eigenem Eingang an der heutigen Vorderfront. Außerdem ist nebenan ein Raum für kulturelle Nutzungen vorgesehen. Im Obergeschoss könnten, wo sich heute noch zwei Wohnungen befinden, der Ortsvorsteher und sein Gremium ebenso Platz finden, wie die Gemeindebibliothek und das Ortsarchiv. Die Überlegungen sind, dem frühen Planungsstand geschuldet, aber noch im vagen Bereich und das Nutzungskonzept noch nicht abschließend geklärt, wie Bauer betonte.

Bewusst war der Infoabend schon jetzt anberaumt, um noch Anregungen und Kritik der Bleichstetter selbst aufnehmen zu können. Und die ließen sich nicht lange Bitten: Einige Punkte betrafen die Nutzung des Obergeschosses, das, wie schon heute, nur über eine Treppe zu erreichen ist und gehbehinderten Menschen somit verwehrt bleiben dürfte. Aber dem Einbau eines Aufzugs schiebt das Denkmalamt kategorisch einen Riegel vor. Der Spagat zwischen zeitgemäßer Nutzung und Denkmalschutz gelinge leider nicht immer und mache die Suche nach einem Kompromiss notwendig, räumte Ott ein. Auch wies er Kritik an der Ausführung des Gemeindesaals als Flachdach zurück. Einerseits sprächen gestalterische Überlegungen dafür, andererseits werden modern gebaute Flachdächer längst nicht mehr dem schlechten Ruf ihrer anfälligen Vorgänger gerecht.

Der Abend machte deutlich, welch Knobelarbeit die Fachplaner noch vor sich haben, um möglichst viele der geäußerten Ansprüche in den Plan einzuarbeiten. Im Anschluss an die Infoveranstaltung diskutierte noch der Ortschaftsrat das Vorhaben. Selbiges wird der Gemeinderat in der kommenden Woche tun und sein Votum abgeben. Im Rund der Bleichstetter schienen die Pläne aber grundsätzlich Gefallen zu finden. Der Infoabend jedenfalls endete eher ungewöhnlich: mit Applaus.