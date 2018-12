Musikverein Ein Anfang mit Skepsis, ein Ende mit Wehmut

Zainingen / swp

Am Samstag, 8. Dezember, wird der Musikverein Zainingen seine traditionelle Jahresfeier in der heimischen Turn- und Festhalle veranstalten. Eine Jahresfeier, die sich mit Sicherheit jedoch von den vielen vorangegangen Feiern unterscheiden wird. Denn Christoph Winkler wird sein Dirigat beim Musikverein Zainingen nach drei Jahrzehnten beenden.

Skepsis beim Probedirigat

Ein Blick fast 30 Jahre zurück – in den Februar im Jahre 1989. Die Zaininger Musiker waren auf der Suche nach einem neuen Dirigenten. Ein Probedirigat von Christoph Winkler sollte ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen. Die Zaininger Kapelle war nach dem ersten Abend skeptisch, weil die Leistung in dieser Probe wohl nicht die beste Leistung war. Auch Dirigent Winkler zeigte sich skeptisch und deutete an, dass auf ihn eine Menge Arbeit warten würde, die er jedoch nicht scheute. Und nun 30 Jahre mit dem Musikverein Zainingen erfolgreich meisterte.

In den zurückliegenden drei Jahrzehnten konnte Christoph Winkler dem Zaininger Musikverein seine Handschrift verleihen. Bei unzähligen Auftritten in der Umgebung, aber auch in Prag, in Düsseldorf oder in der Römersteiner Partnergemeinde St. Pierre Montlimart in Frankreich konnte er mit seinem Musikverein Zainingen den Römersteiner Teilort bestens repräsentieren. Die Abwechslung in der Programmgestaltung zeichnete den Dirigenten Winkler immer aus. Mal klassisch konzertant, dann wieder Stimmungsmusik – seinen Musikern und auch dem Publikum wurde es nie langweilig.

Im Jahre 2008 spielte der Musikverein dann zum ersten Mal im alten Steinbruch ein Open-Air-Konzert – eine Konzertreihe, die mittlerweile weit über die Grenzen Römersteins Musikliebhaber begeistert. Der nun scheidende Dirigent formte den MVZ zu dem, was er heute ist – eine Kapelle mit weit über 60 Musikerinnen und Musikern, die die verschiedensten Genres der Blasmusik aufspielt und beherrscht.

An der Jahresfeier des Musikvereins spielen jedoch auch die anderen musikalischen Gruppen des Vereins.

Der Auftakt bleibt den jüngsten Nachwuchsmusikern vorbehalten. Unter der Leitung von Tanja Bergann – übrigens die Tochter von Christoph Winkler – spielt die gemeinsame Jugendkapelle der Musikvereine Zainingen-Donnstetten-Feldstetten auf.

Auch die Ex-Musiker, sozusagen die Seniorenkapelle des Musikvereins Zainingen, haben an der Jahresfeier ihren traditionellen Auftritt. In jedem Ende liegt indes auch ein neuer Anfang – so auch beim Zaininger Musikverein, wenn am Samstagabend der scheidende Dirigent Winkler den Taktstock an seinen Nachfolger übergeben wird. Beginn der Jahresfeier wird übrigens um 19.30 Uhr in der Zaininger Turn- und Festhalle sein.