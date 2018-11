Medizin DRV-Studie: Bestnoten für die Fachklinik

Bad Urach / swp

Die Fachkliniken Hohenurach gehören zu den führenden Rehabilitationskliniken in Deutschland, wenn es um die Nachbehandlung von Hüft- und Kniegelenkersatz geht. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Rentenversicherung in ihrem aktuellen Bericht zu den Reha-Therapiestandards 2018. Die Fachkliniken für Spezialisierte Akutmedizin und Medizinische Rehabilitation erreichten 100 von 100 möglichen Qualitätspunkten und reihen sich somit in die Spitzengruppe der besten deutschen Rehabilitationskliniken auf diesem Fachgebiet ein.

Interdisziplinäre Therapie

Im Rahmen ihres Berichts zur Reha-Qualitätssicherung hatte die Deutsche Rentenversicherung im Jahr 2017 bundesweit über 58 000 Reha-Entlassungsberichte von Patienten mit dem Krankheitsbild „Hüft- und Kniegelenkersatz“ ausgewertet, darunter 610 aus den Fachkliniken Hohenurach. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse der Auswertung sehen die Fachkliniken in allen Bewertungskategorien mit an der deutschen Spitze. Insgesamt wurden Daten aus 326 Fachabteilungen für dieses Krankheitsbild ausgewertet.

Auch die Werte in den einzelnen Bewertungskategorien – wie Bewegungstherapie, Alltagstraining, Physikalische Therapie oder Gesundheitsbildung – sprechen für die hohe Qualität der Fachkliniken Hohenurach: Bei fast allen Therapien liegen die Fachkliniken teilweise weit über den Mindestanforderungen. So lag zum Beispiel der Mindestanteil laut Reha-Therapiestandards bei der physikalischen Therapie bei 50 Prozent – die Uracher Fachkliniken erreichten 88 Prozent.

„Die guten Ergebnisse bescheinigen unserer Klinik und auch meiner Abteilung, dass unsere Patienten den von uns eingeschlagenen Behandlungsweg wertschätzen. Wir setzen seit vielen Jahren auf ein interdisziplinäres Therapieangebot, welches unter anderem von einer engen Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Patienten und Mitarbeitern unserer Klinik und zwischen den einzelnen Abteilungen lebt. Der Behandlungserfolg gibt uns recht“, freut sich die Chefärztin der Abteilung Orthopädie, Katja Reinboth, über die Ergebnisse der DRV-Auswertung.