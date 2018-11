Grafenberg Drehstühle und Trampoline

Grafenberg / Anne Laaß

Gemeinsam ins Gespräch kommen, unter diesem Motto hat es in der Rienzbühlhalle in Grafenberg eine Einwohnerversammlung gegeben. Einziges Thema war dabei die Gestaltung der neuen Ortsmitte. Bürgermeisterin Annette Bauer ging auf die Entwicklung des Ortskerns ein.

2006 habe der Gemeinderat das große Entwicklungspotenzial der Ortsmitte zum Thema gemacht. Prinzipiell habe man bei der „Schaffung und Gestaltung immer einen funktionalen und auch belebten Ortskern als Ziel vor Augen gehabt“, so Bauer. Und das selbstverständlich für alle Grafenberger jeden Alters. Mit dem langersehnten Spatenstich für die Umgehungsstraße kamen die Entwicklungsmöglichkeiten für das Zentrum näher. Daher stelle Annette Bauer folgende Frage: „Wie wollen wir die Ortsmitte?“ Mehr als 200 Bürger hatten sich zur Versammlung eingefunden und bereits vor der Präsentation die Informationstafeln beäugt. Der rege Austausch untereinander ließ auf eine durchaus spannende Ideensammlung schließen.

Vorrangige Themen waren sowohl bei der Gemeindeverwaltung als auch beim Architekturbüro: mehr Grün im Zentrum, eine größere Aufenthaltsqualität, Mobilität und die Betriebe stärken. Zu diesem Punkt merkte die Verwaltungschefin an, dass man in Kontakt mit den Betrieben stehe. Sie nahm Bezug auf die Problematik, dass der Lebensmittelmarkt „Um`s Eck“ noch keinen Nachfolger habe. Es sei aber nicht so leicht, jemanden zu finden. Was die Investitionen anbelangt, so wolle die Gemeinde diese ohne eine Neuverschuldung realisieren. Da bislang noch kein konkreter Plan zur Gestaltung der neuen Ortsmitte vorliegt, könne man auch noch keine Zahlen präsentieren.

Zwei Varianten mit einer groben Planung hatte Architekt Christof Weigel im Gepäck. Das Büro hatte sich mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt und im Verlauf festgestellt, dass einige der alten Ideen nicht umsetzbar sein werden. „Im Untergrund ist viel los, daher ist von der alten Planung nur ein Teil realisierbar“. Dennoch, so betonte Weigel, wolle man die bestmögliche Ideenumsetzung und Gestaltung für Grafenberg erreichen. Für ihre architektonische Gestaltung in einer anderen Gemeinde hätten sie bereits einen Preis erhalten, und „warum nicht auch für Grafenberg“, sagte Weigel.

An der Nürtinger Straße, die momentan noch vielbefahren ist, wurden hauptsächlich Wohngebäude errichtet. Die Kreuzung, die in Richtung Kleinbettlinger Straße führt, beherbergt wiederum Einkaufsmöglichkeiten, wie die Metzgerei. In der ersten Variante, die Christof Weigel vorstellte, galt es, eine große zusammenhängende Ortsmitte zu schaffen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf einem Platz liegen, wo Feste gefeiert werden könnten. Zudem sollten Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Grünflächen dürften selbstverständlich nicht fehlen. Bei all dem sei man aber auch auf die Anlieger angewiesen, machte der Architekt deutlich. In der zweiten Variante kam es auf eine Fläche an, die momentan noch in Privatbesitz ist. Dort könne aber durchaus eine Grünfläche entstehen, wie in den Entwürfen zu sehen war. Ansonsten waren auch hier die Kernthemen Mobilität, das heißt ein Miteinander schaffen. Neben einer verkehrsberuhigten Zone müssten die Fußwege barrierefrei sein. Durch Sitzmöglichkeiten könnte zudem die Lebens- und Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Was auch durch Spielmöglichkeiten für Klein und Groß denkbar wäre. Nach all dem Input waren die Einwohner an der Reihe. Sie hatten durch Kärtchen die Gelegenheit, eigene Vorschläge einzubringen. Und sie konnten durch grüne (für gut befunden) oder rote (als schlecht bewertet) Punkte ihre Meinung einfach auf die verschiedenen Pläne kleben. Innerhalb einer Stunde ergab sich nach ersten Beobachtungen ein doch recht klares Bild. Die Grafenberger sprachen sich mit einem Ja für die Grünflächen aus. Eine Liegewiese lehnten sie jedoch ab: Die Befürchtung, dass diese zum „Hundeklo“ mutieren könne, war zu groß. Bejaht wurden aber die Sitzmöglichkeiten, wie Drehstühle für Senioren, Blumenbeete und Bodentrampoline. Wünschen würden sich die Grafenberger nach ersten Einschätzungen am Dienstagabend barrierefreie und fußgängergerechte Wege, eine verkehrsberuhigte Zone, Stellplätze und eine neue Gestaltung der Fußwege. Aber auch an die jüngsten Mitbürger wurde gedacht. So gab es auch Nachfragen nach Spielpunkten für Kinder. Weitere Ideen waren ein Kosmetikstudio, einen Jugendtreff oder auch eine Fußpflege gegen den Leerstand anzusiedeln. Die E-Bike-Ladestation und Kunst in der neuen Ortsmitte kamen dagegen nicht so gut an. Eine detaillierte Auswertung wird dem Gemeinderat noch durch das Architekturbüro vorgelegt werden.