Kreiskliniken Diskussionen zur Zukunft der Kreiskliniken

In der Bad Uracher Festhalle kamen gestern rund 250 Bürger mit der Führung der Kreiskliniken Reutlingen und Landrat Thomas Reumann zusammen. Vor allem die Schließung der Unfallchirurgie in der Ermstalklinik erregte die Gemüter.

Hintergrund der aktuellen Debatte ist, dass die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in den vergangenen Jahren wieder hohe Millionenverluste eingefahren hat, nachdem es zuvor gelungen war, das Minus erheblich zu senken. Landrat Thomas Reumann kritisierte in diesem Zusammenhang vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die den Betrieb kleiner Krankenhäuser zunehmend erschweren würden. Die Bürgergespräche, die mit der Veranstaltung gestern in Bad Urach starteten, sollen ein neues Konzept für die Zukunft der Kreiskliniken diskutieren - und unter anderem eine politische Entscheidung in der Frage herführen, ob die Kreiskliniken dauerhaft eine „Schwarze Null“ erreichen sollen, oder ob die Städte und Gemeinden im Landkreis die Defizite langfristig schultern sollen.

Eine kurzfristige Maßnahme, um das Minus ab dem kommenden Jahr in Grenzen zu halten, ist die Schließung der unfallchirurgischen Abteilung an der Bad Uracher Ermstalklinik zum Jahresende (wir berichteten mehrfach). Die Schließung der Unfallchirurgie und dazugehörig das vorläufige Aus für die Operationssäle an der Ermstalklinik sorgte in der Kurstadt für große Empörung. Eine Bürgerinitiative sammelte inzwischen über 7000 Unterschriften für den langfristigen Erhalt der Ermstalklinik.

Kreiskliniken-Geschäftsführer Norbert Finke verteidigte das Aus für die Unfallchirurgie, deren Auslastung zuletzt bei 40 Prozent lag. „Wir bräuchten 75 bis 80 Prozent, um die Abteilung wirtschaftlich tragen zu können“, erklärte Finke, der zugleich betonte, dass die Ermstalklinik durch die Schließung „nicht verkleinert“ würde - denn die Fachabteilungen der Altersmedizin und der Neurophase B sollen um weitere Betten aufgestockt werden, damit sind aktuell bereits Handwerker an der Klinik beschäftigt.

Michael Schweizer, Bad Uracher Gemeinderat und Mitglied der Bürgerinitiative, kritisierte das Aus dennoch. Die gestärkten Abteilungen würden im Gegensatz zur Unfallchirurgie nicht zur unmittelbaren „Daseinsvorsorge“ der Bad Uracher beitragen.

