Bad Urach Die Bibel bleibt ein Bestseller

Bad Urach / Alexander Thomys

Beim Württembergischen Christusbund in Bad Urach platzte der Vortragsraum aus allen Nähten, als am Freitagabend Samuel Hils als Redner angekündigt war. Am Ende hörten wohl rund 100 Besucher zu, als der junge Kapitän und zweifache Familienvater von seiner Zeit auf der „Logos Hope“ berichtete – dem Schiff, das auch als „schwimmende Bibliothek“ bekannt ist und von der christlichen Hilfsorganisation OM betrieben wird. Die Abkürzung steht für Organisation Mobilisation. Tatsächlich steht Mobilisation im Vordergrund der Arbeit: Christliche Gemeinden weltweit sollen gestärkt werden, Ziel sei auch, so Hils, die „am wenigsten Erreichten“ zu erreichen. Eben jene Menschen, die noch nie vom christlichen Glauben gehört haben.

Für dieses Ziel engagiert sich die rund 450-köpfige Besatzung der „Logos Hope“, die seit Jahrzehnten verschiedene Häfen ansteuert. Das Schiff ist die wohl größte mobile Buchhandlung der Welt und ermöglicht es den Besuchern, günstig verschiedenste Bildungsliteratur und christliche Texte zu erwerben. „Die Bibel ist immer noch ein Bestseller“, hat Hils dabei festgestellt. Und die Zahlen beeindrucken in der Tat: Seit 1970 wurden durch die insgesamt vier OM-Schiffe 450 Häfen in 150 Ländern besucht, wobei 46 Millionen Menschen auf den Schiffen begrüßt werden konnten. 70 Millionen Bibeln wurden verkauft, mit insgesamt 60 000 Kirchengemeinden Kooperationsprojekte gestartet.

Nachhaltiges Engagement

Denn die Schiffe – aktuell ist die 130 Meter lange „Logos Hope“ im Einsatz – verkaufen nicht nur Bücher, sondern die Besatzungen führen auch praktische Hilfsprojekte vor Ort durch. „Mit 30 Euro können wir etwa 600 Menschen zehn Jahre lang zu sauberem Wasser verhelfen“, schildert Hils. Dafür übergeben die Helfer jeweils zwei Eimer mit Wasserfiltern und schulen die Einwohner in deren Wartung. „Zehn Jahre halten die Filter auf alle Fälle“, weiß Hils. Auch Lesebrillen, in Europa billigste Wegwerfartikel, verhelfen in anderen Gegenden Menschen dazu, „erstmals nach 30 Jahren eine Zeitung zu lesen“, erzählt Hils. Andere würden so erst in die Lage versetzt, überhaupt das Lesen zu lernen.

Achteinhalb Monate kommandierte Hils die „Logos Hope“. Die Wurzeln seines christlichen Glaubens liegen freilich in der Kurstadt. „Das ist für mich ein Heimspiel“, schmunzelte Hils bei der Begrüßung im Zentrum des Württembergischen Christusbundes. „Hier habe ich schon meine Jungscharzeit verbracht“, sagte Hils. „Einige meiner Jungs von damals sitzen jetzt hier im Publikum – es ist mir wirklich eine Freude.“ Schon als Kind hatte er von OM gehört, sein Vater fuhr bereits 1978 auf der „Doulos“ mit, einem der Schiffe von OM. Bis heute reizen Hils die Ziele der Hilfsorganisation. „Drei Milliarden Menschen auf dieser Erde haben noch nie von Jesus Christus gehört“, sagt Hils. „Wir wollen die Unerreichten erreichen.“

Der zweifache Familienvater berichtete auch aus der Geschichte von OM. So sei das erste Schiff, die „Logos“, 17 Jahre im Einsatz gewesen. „Es war das erste Schiff, deshalb wollte es niemand aufgeben. Obwohl es zu klein und zu eng gewesen ist“, erzählte Hils. „Dann hat es eben Gott entschieden“, ergänzte der Bad Uracher: 1988 lief die Logos in einem Sturm vor Chile auf ein Riff und musste aufgegeben werden. Niemand kam bei dem Unglück zu Schaden. Das 1914 gebaute Schiff war also fast 95 Jahre zur See gefahren. OM verkaufte die „Logos“ anschließend an die argentinische Marine, die es als Zielobjekt für Übungen verwendete. „Noch heute liegt die Logos auf dem Riff, auch das Zielschießen konnte sie nicht versenken“, weiß Hils.

Fünfjähriger Umbau

2014 wurde dann die „Logos Hope“ gekauft, eine frühere Autofähre, die zwischen Dänemark und den Färöer Inseln gefahren war. Fünf Jahre wurde das Schiff umgebaut. Die Besatzung bildet sich aus 60 verschiedenen Nationen, 400 Ehrenamtliche gehören zur Mannschaft. Im Bücherladen wird mit „Units“ bezahlt – die Bücher ständig mit neuen Währungen zu versehen, wäre zu kompliziert. Stattdessen wird stets ein neuer Umrechnungsfaktor angegeben. Oft würden die Besucher und die besuchten Dorfbewohner fragen, was die „Logos Hope“-Mannschaft zu ihrem Tun motiviere. „Und dann können wir ganz niederschwellig über unseren Glauben berichten“, sagt Hils.