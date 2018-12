Dettingen Die Bäcker zieht’s an die frische Luft

Von Christina Hölz

Und wieder kriegen sie etwas Neues gebacken, die Macher der fernseh- und kinoerprobten Familiengeschichte aus dem Ermstal: „Laible und Frisch“, die Erfolgsstory des Dettinger Filmemachers Frieder Scheiffele, bekommt im Sommer einen weiteren Satelliten – und zwar auf einer der renommiertesten Freilichtbühnen des Landes: Die Burgfestspiele im hohenlohischen Jagsthausen bringen die Bäckersaga im Juli als Open-Air-Theater auf die Bühne.

Aber was heißt schon die Saga? Laible und Frisch haben sich in den vergangenen Jahren schon auf vielen Kanälen gekabelt. Zuerst in einer TV-Serie des Südwestrundfunks, dann in diversen Aufführungen im Stuttgarter Theater im Marquardt und zuletzt im Kino. Wir erinnern uns, der in Dettingen, Metzingen und Bad Urach gedrehte Film lief im Ermstal vor einem Jahr meist vor ausverkaufter Kulisse.

Nun können sich Fans des schwäbischen Handwerkerzwists aber auf einen neuen Ableger freuen: Nicht „aufgebacken“, sondern ganz neu für den Hof der Burgfestspiele in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) geschrieben, wurde das neue Bühnenstück, erklärt Ann Kathrin Halter, eine Sprecherin der Festspiele.

Möglich macht die Fusion zwischen dem Erms- und dem Jagsttal vor allem Frieder Scheiffeles Stückeschreiber Sebastian Feld. Er ist auch Autor der neuen Open-Air-Fassung und hat das Stück exklusiv für die Bühne in Jagsthausen geschrieben.

Nicht ganz ohne Grund: Sebastian Feld ist in Möckmühl in der Nähe von Jagsthausen aufgewachsen. „Ich freue mich, in meiner alten Heimat ein ganz neues Abenteuer um die beiden Familien Laible und Frisch erzählen zu dürfen“, sagt er.

Auch Frieder Scheiffele freut sich über die neue Variante seiner Geschichte. „Es ist eine Ehre, an einer bekannten Theaterstätte wie den Burgfestspielen in Jagsthausen vertreten zu sein“, so der aus Dettingen stammende Filmproduzent. Gleichzeitig sei es wieder eine neue Herausforderung, nach Serie, Kino, Hörspiel und Theater den Zuschauern live und unter freien Himmel eine ganz neue Geschichte anbieten zu können.“

Ein Wiedersehen mit den lustvoll streitenden Bäckersfamilien unter freiem Himmel gibt es ab Freitag, 5. Juli 2019. Auf der Bühne steht zumindest ein Teil der Schauspieler-Stammbesetzung: Simon Licht, Ulrike Barthruff und Monika Hirschle sind von der Partie.

Und: Mit „Laible und Frisch – Urlaubsreif“ findet sich im Spielplan der Burgfestspiele Jagsthausen auch ein ganz neues Genre – erstmals wird es schwäbisch im Burghof.

Apropos Geschichte, darum geht es: Marga Laible (Ulrike Barthruff) hat beim Kreuzworträtsel ein Wochenende im Luxus-Burghotel gewonnen. Als Begleitung nimmt die Schwäbin ihre beste Freundin, Dorffrisörin und Dauersingle Uschi (Monika Hirschle), mit. Unverhofft treffen sie dort auf den reingeschmeckten Erzrivalen Manfred Frisch (Simon Licht), der inkognito einen ungestörten Kurzurlaub mit seiner geheimen Affäre verbringen will.

Als Marga und Uschi fälschlicherweise für zwei reiche Damen des Hochadels gehalten werden, beschert dies Uschi nicht nur einen fragwürdigen Verehrer – auch Marga versucht sich aufgrund einer Wette nochmal als „schwäbischer Vamp“ und beißt sich an einem Hotelgast die Zähne aus.

Und als dann noch ein alter Familienfluch das mittelalterliche Burghotel, seinen Besitzer und dessen Gäste heimzusuchen droht, ist das Chaos perfekt.