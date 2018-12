Bad Urach Debüt in der Amanduskirche

Bad Urach / swp

Zum ersten Mal seit seinem Bestehen veranstaltete der Musikverein Bad Urach unter der musikalischen Leitung von Simone Bendig ein Kirchenkonzert in der Amanduskirche. Aus einem breit gefächerten Repertoire gab der 1992 gegründete Musikverein Advents- und Weihnachtslieder, aber auch weltliche Musik den Konzertbesuchern zum Besten.

Mit „Jesu, Joy of Man‘s Desiring“, einem Satz aus Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 147 und ein Arrangement von Philip Sparke wurden die zahlreich erschienen Zuhörer gleich auf die bevorstehende Adventszeit eingestimmt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Katja Kussmann, die dem Vorstandsgremium des Musikvereins angehört, übernahm Stefanie Ernst die weitere Moderation des Abends. Auch durch anfänglich technische Probleme des Mikrofons lies sie sich nicht aus dem Konzept bringen und führte die Zuhörer gekonnt und einfühlsam durch das Programm.

Mit den „Drei Tänzen“ von Reinhard Summerer wurde den Zuhörern ein Stück in drei Variationen geboten. Die zu Beginn getragene Melodie wurde immer tänzerischer und schneller. Der Dirigentin war anzusehen, wie sie hier ihre Musiker zu Höchstleistungen anspornte, um das wirklich schwierige Stück auch entsprechend vorzutragen.

Mit dem „Bolero“ und der Titelmelodie von „Game of Thrones“ wagten sich die Musiker an weitere schwierige Stücke. Auch mit Philip Sparkes besonderem Arrangement von „Mary‘s Boy Child“ zeigte der Musikverein sein ganzes Können und sorgte für vorweihnachtliche Stimmung.

Mit der „Winterrose“, einem Potpourri verschiedener Advents- und Weihnachtslieder wurde dann der erste Advent richtig eingeleitet. Vor allem die Gedanken zu Weihnachten, die von der Moderatorin Stefanie Ernst zwischen den einzelnen Musikstücken eingeflochten wurden, brachten so manchen der Zuhörer zum Nachdenken über das Christfest als solches. Vor allem zum Nachdenken, was die gefeierte Geburt Jesu eigentlich darstellt und zu was das Fest in unserer konsumorientierten Gesellschaft bei Vielen daraus geworden ist.

Die Stücke „Just a Closer Walk with Thee“ und „Spiritual Moments“ wurden vom Musikverein wieder schwungvoll und stimmungsvoll vorgetragen. „Cinderella`s Dance“ – also das Märchen von Aschenputtel – beendete das Konzert. Es folgte ein besonderer Moment der Gemeinsamkeit: Zum Abschluss wurde das Lied „Tochter Zion“ gespielt und vom Publikum mitgesungen.

Der lang anhaltende Beifall und stehende Ovationen ließen den Musikverein nicht ohne Zugabe aus der Amanduskirche. Noch einmal erklang daher das Stück „Cinderella`s Dance“ von Karel Svoboda nach einem Arrangement von Kurt Gäble. Der hohe Ausbildungsstand und die musikalische Vielfalt, die in diesem noch jungen Verein stecken, wurde den Zuhörern wieder einmal eindrucksvoll aufgezeigt.

Es ist dem Musikverein geglückt, die Zuhörer auf Advent einzustimmen und von seinen Gästen bekamen die Musiker vielfach zu hören, dass der gelungenen Premiere auch im kommenden Jahr ein Konzert folgen könnte. Entspannt ausklingen lassen konnten Musiker und Gäste den Abend beim Besuch der Glühweinhütte auf dem Marktplatz. Der Verschönerungsverein hatte spontan seine Öffnungszeiten verlängert und gab so den Besuchern und allen Mitwirkenden die Möglichkeit, das Konzert gemeinsam nachklingen zu lassen.