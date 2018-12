Hülben Das nächste Millionen-Projekt

Hülben / Michael Koch

Ein Haus, zwei unterschiedliche Sanierungszustände – das gilt aktuell für das Alte Schulhaus in Hülben. Doch dieser Zustand soll im kommenden Jahr behoben werden.

2013, sozusagen zum 100-jährigen Bestehen des 1913 fertiggestellten Gebäudes, wurde der Westflügel des Hauses auf Vordermann gebracht. Hier finden seither im Bürgersaal Veranstaltungen statt. Der Ostflügel, in dem Vereinsräume, die Bibliothek und das Schulmuseum untergebracht sind, wurde aus Kostengründen damals ausgespart. Doch nun besteht Handlungsbedarf: Zum einen, weil aus dem Sanierungstopf „Ortsmitte III“ noch Zuschüsse abgerufen werden können, die sonst verfallen. Zum anderen, das machte Projektplaner Walter Buck deutlich, weil die heutige Nutzung des Gebäudes wegen moderner baurechtlicher Vorschriften eigentlich nicht mehr zulässig ist. Buck nannte sogar noch einen dritten Grund: Würde man noch länger mit der Sanierung warten, würden die Kosten bei einer späteren Renovierung fast ins Unermessliche steigen. So blieb dem Gemeinderat fast keine andere Wahl, als den Grundsatzbeschluss zur Sanierung zu fassen.

Wie hoch die Kosten am Ende tatsächlich sein werden, steht zum heutigen Zeitpunkt nicht fest. Auf 1,071 Millionen Euro beläuft sich eine erste Berechnung Walter Bucks, der in seinem Szenario eine günstige Brandschutzvariante eingeplant hatte. Sollte diese aber nicht ausreichen, könnten nochmals bis zu 150 000 Euro oben drauf kommen. Bewilligt sind bereits Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm in Höhe von 500 000 Euro.

Begonnen werden soll mit den Bauarbeiten nach der Kommunalwahl Ende Mai. Bis dahin müssen die Vereine ihre Zimmer ausräumen. Betroffen sind davon der Kleintierzuchtverein, die Trachtengruppe, der Gesangverein, der Modellbahnclub, das Schulmuseum und die Ortsbücherei. Welche Baumaßnahmen in welchem Raum nötig werden, muss die nun folgende Detailplanung aber erst noch klären.

Grundsätzlich, so Walter Buck, müsse neben dem Brandschutz die Elektroinstallation im gesamten Gebäude ausgetauscht werden. Außerdem entsprechen die Fenster nicht mehr der Energieeinsparverordnung. Treppen müssen wegen der Verkehrssicherungspflicht überarbeitet, einige Türen ausgetauscht werden. Die Heizungsanlage wird an das Nahwärmenetz der Schule angebunden und die Heizungssteuerung optimiert. Letztlich wird auch die Fassade, die letztmals Mitte der 1980er Jahre renoviert wurde, unter die Lupe genommen. Charakterlich und optisch wird der Ostflügel natürlich an den Westflügel angepasst.

So weit das Pflichtprogramm. Bleibt die Kür, an der die Gemeinderäte noch den einen oder anderen Euro sparen wollen. „Mehr als eine Million sollte es am Ende nicht kosten“, sagte Bürgermeister Siegmund Ganser. Sparpotenzial bestünde zum Beispiel in der teuren Sanierung eines Brunnens, der im Schulhaus installiert ist. Oder bei der Bearbeitung beziehungsweise des Austausches des Parkettbodens. Auch für den nötigen Einbau einer Tür im Treppenhaus – der Brandschutz lässt grüßen – gibt es eine teurere und eine günstigere Variante. Mit diesen Themen wird sich der Gemeinderat aber erst beschäftigen, wenn ein beauftragtes Ingenieurbüro die Fakten zum Thema Brandschutz ermittelt hat.