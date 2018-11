Römerstein Das Lichtermeer vom Calverbühl

Römerstein / swp

Am Mittwochmorgen war die lange Wartezeit, verbunden mit einiger Vorfreude, für die Viertklässler der Grundschule Römerstein endlich vorbei. Für alle 33 Kinder der vierten Klassen ging es ins Schullandheim nach Dettingen, wo die Römersteiner das Waldheim der Naturfreunde bezogen – und auch den angrenzenden großen Spielplatz und das Fußballfeld in Beschlag nahmen.

Gleich zu Beginn gab es die erste knifflige Aufgabe zu erledigen: Betten überziehen. Zum Glück waren manche Kinder wahre Meister darin, wodurch die Aufgabe in Teamarbeit schnell erledigt war und die erste Stärkung in Form eines ausgiebigen Vespers erfolgen konnte.

Der erste Nachmittag verging durch die vielfältigen Kooperations- und Kennenlernspiele wie im Fluge, sodass es rasch Zeit wurde, das Abendessen vorzubereiten. Überraschender Weise zeigten viele Kinder großes Interesse an der Küchenarbeit, deshalb war es auch für die Lehrkräfte manchmal gar nicht so einfach, alle Kinder mit ausreichend Aufgaben zufriedenzustellen. Die anfängliche Skepsis mancher Kinder, ob das „nicht von der Mama gekochte“ Essen auch wirklich genießbar ist, verflog zum Glück rasch und nicht wenige Kinder zeigten sich im Anschluss anerkennend darüber, dass ihre Klassenlehrer nicht „nur“ unterrichten können…

Gestärkt durch Spaghetti Bolognese machten sich die beiden Klassen nach dem Essen zur Nachtwanderung auf und wanderten mit Fackeln zum Calverbühl, einem kleinen, erkalteten Vulkanschlot. Die klare Nacht bot einen fantastischen Ausblick über das Lichtermeer im Ermstal. Zurück am Haus fand der Abend mit einem Lagerfeuer Ausklang.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Donnerstagmorgen ging es zu Fuß nach Bad Urach zur Entdeckerwelt. Entdecken und erleben konnten die Kinder bereits einiges auf dem Weg durch den herbstlichen Wald am Albtrauf. Verschiedene Pflanzen und Tiere wurden gesichtet und bestimmt. Das wohl spektakulärste Erlebnis: unter einer kleinen Bahnbrücke stehen, während die Ermstalbahn darüberfährt. Angekommen in der Entdeckerwelt wurden die Kinder mit Detektivausrüstung sowie einem Tablet ausgestattet. Jemand hatte das wertvolle Wasser im Ermstal verschmutzt. Diesen brisanten Fall galt es aufzuklären. Die Kinder waren in ihrer Begeisterung kaum zu bremsen und begannen sofort mit den Ermittlungen. Es wurden Beweise gesammelt, Indizien nachgegangen und Zeugen verhört. Dazu mussten mehrere Stationen am Albtrauf abgelaufen werden und sogar eine Wasserprobe aus der Erms entnommen werden. Der Belohnung in Form einer Kugel Eis stand danach nichts im Wege.

Zurück im Waldheim folgte ein Spieleabend. Besonders das Spiel „Banko-Banko“ stellte die Kinder vor knifflige Aufgaben. Während jeweils zwei Kinder gegeneinander antraten, hatten alle anderen die Möglichkeit, mit Spielgeld eine beliebige Summe auf den wahrscheinlichen Sieger des Wettstreits bei der Spielbank zu setzen. War der Tipp richtig, verdoppelte die Bank den Einsatz.

Der letzte Vormittag verging leider viel zu schnell: aufstehen, Frühstück, aufräumen, packen, putzen, noch schnell eine Runde auf den Spielplatz… Und schon trafen die ersten Eltern ein, um die Kinder wieder nach Hause zu bringen. Am Ende waren sich alle einig – das Schullandheim war ein super Erlebnis, das die Kinder am liebsten direkt in der kommenden Woche wiederholen wollten.