Zur Osterzeit herrscht in den Autowerkstätten üblicherweise Hochbetrieb: Der Reifenwechsel steht an. Nun gestaltet sich der Arbeitsalltag aufgrund der Corona-Krise in den Werkstätten jedoch anders als gewohnt. Die Mitarbeiter müssen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beachten, darüber hinaus haben einige Betriebe auf Kurzarbeit umgestellt.

Kann man trotz Corona mit dem Auto in die Werkstatt?

Grundsätzlich ist die Frage schnell beantwortet: „Der Autoverkauf muss zwar ruhen, aber die Werkstatt ist geöffnet“, erklärt die Inhaberin des Bad Uracher Autohauses Weiß, Andrea Weiß. Wer seine Reifen nicht selbst wechselt, tut sogar gut daran, in den kommenden Tagen eine Werkstatt aufzusuchen. Denn das Thermometer hat in dieser Woche bereits die 20-Grad-Marke geknackt. Autofahren mit Winterreifen beschädigt nun dauerhaft die spezielle Gummimischung, was zu einer schlechteren Haftung beim Bremsen und in den Kurven führt.

Das gilt für Reifenwechsel beim Auto wegen Corona

Weil es sich beim Reifenwechsel um eine sicherheitsrelevante Maßnahme handelt, wird dieser Service in allen Werkstätten uneingeschränkt angeboten. Dasselbe gilt für wichtige Reparaturen. Bei Aufträgen, die nicht zwingend notwendig sind, gehen die Autohäuser je nach Auslastung und Besetzung wiederum unterschiedlich vor. Deshalb sollte man sich im Vorfeld telefonisch informieren, ob der gewünschte Service überhaupt angeboten wird. Auf der Homepage des ADAC gibt weitere aktuelle Infos rund um das Auto: das ist erlaubt, das nicht.

Keine gesetzliche Sommerreifen-Pflicht

Ab wann sollte mein Auto mit Sommerreifen ausgestattet sein? Eine bekannte Faustformel lautet dabei: von O bis O – von Ostern bis Oktober. Im Umkehrschluss: Von Oktober bis Ostern Winterreifen aufziehen! Nichtsdestotrotz gibt es gibt aber keine gesetzliche Sommerreifen-Pflicht in Deutschland. Allerdings ist der Wechsel aus verschiedenen Gründen ratsam:

Bei einem Unfall im Sommer mit Winterreifen könnte Ärger mit der Versicherung drohen.

Bei wärmeren Temperaturen nutzen sich Winterreifen schneller ab.

Bis zu 14 Tage auf den Reifenwechsel warten

Nun könnte man meinen, der Ansturm auf die Termine für den Reifenwechsel fiele in diesem Jahr schwächer aus – schließlich arbeiten zahlreiche Menschen im Home Office, und kaum einer ist auf Reisen. Während vereinzelte Werkstätten ihre Kunden tatsächlich als zögerlicher empfinden, können sich andere sogar über einen leichten Zuwachs freuen: „Wir merken, dass andere Werkstätten auf Kurzarbeit umgestellt haben, weil ihre Kunden jetzt bei uns anrufen“, berichtet Beate Frey von Auto Heusel in Metzingen.

Unabhängig davon, ob ein Betrieb mit voller oder reduzierter Belegschaft arbeitet, gaben die befragten Autohäuser an, bei der Terminfindung eine Vorlaufzeit von mindestens sieben bis 14 Tagen einzukalkulieren. Weil die Kfz-Mechaniker unter Beachtung der neuen Vorschriften arbeiten, können sie weniger Kunden gleichzeitig bedienen.

So könnt ihr lange Wartezeiten vermeiden

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt Hauptgeschäftsführer Christian Kellner, Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR):

Fahren Sie nicht unangekündigt zu Ihrem Reifenhändler und in die Kfz-Werkstatt.

Fragen Sie telefonisch bei Ihrer Kfz-Werkstatt nach, ob sie geöffnet hat, ob die Öffnungszeiten geändert wurden und ob sie aktuell den Reifenwechsel durchführen kann.

Falls ja, vereinbaren Sie einen konkreten Termin, so dass unnötige Wartezeiten vermieden werden.

Hol- und Bringservice fürs Auto für Risikogruppe auf Anfrage

Ist die Terminfindung geglückt und der Wagen in der Werkstatt, müssen sich Kunden beim Warten darauf einstellen, aus der Tür heraus komplementiert zu werden – schließlich muss der Sicherheitsabstand gewahrt werden. Im Autohaus Weiß ist das Warten sogar untersagt: „Die Leute sind aber ohnehin vorsichtig und gehen lieber eine Runde spazieren“, hat Andrea Weiß beobachtet. Wer zur Risikogruppe zählt, kann alternativ bei einigen Werkstätten, beispielsweise bei Heusel, den Hol- und Bringservice in Anspruch nehmen. Auch hier gilt prinzipiell, vorher nachzufragen.

Video Corona-Krise macht den Reifenwechsel schwierig Mehr zum Video

Bei Reparaturen müssen sich Autofahrer je nach Schaden ein bis zwei Tage länger gedulden, denn nicht alle Ersatzteile können derzeit prompt geliefert werden. Von Engpässen bekommt der Kunde ansonsten nichts zu spüren.