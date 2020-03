Fallen auf dem Sonnenhof dieser Tage Reparaturarbeiten an, macht sich Markus Mayer mit einem gewissen Unbehagen an die Arbeit. „Man kann nicht immer den Mindestabstand einhalten. Manchmal muss man Dinge zu zweit heben, anders geht es gar nicht“, erklärt der Landwirt aus Wittlingen über die Schwierigkeiten, die mit der Ausbreitung des Coronavirus’ auch in seinen Alltag Einzug halten.

Mayer und seine Kollegen im Landkreis Reutlingen binden keinen Hopfen, stechen keinen Spargel und pflücken keine Erdbeeren – zum Glück: Landwirtschaftliche Betriebe, die Sonderkulturen pflanzen, säumen sich in Baden-Württemberg vor allem Richtung Bodensee. Während ihre Betreiber nach Erlass des Einreiseverbots durch Innenminister Horst Seehofer (CDU) nun händeringend nach Erntehelfern suchen, müssen sich Landwirte auf der Alb und im Vorland darüber keine Sorgen machen.

Und doch war auch Mayer betroffen, als sich am Samstag vor zwei Wochen die polnischen Montagearbeiter umgehend auf den Nachhauseweg machten. Seitdem geht es mit der Baustelle am Stall deutlich langsamer voran. „Keiner weiß, wie es mit der Krankheit weitergeht. Wenn ein Landwirt von dem Virus betroffen ist, hängt seine ganze Existenz daran, deshalb treffen die Bauern jetzt Vorsorge“, so Gebhard Aierstock, Vorsitzender des Reutlinger Kreisbauernverbandes.

Markus Mayer sorgt sich zudem, dass die Erntearbeit doch beeinträchtigt sein könnte. Denn wer in den kommenden Wochen Ersatzteile für Maschinen benötigt, wird es schwer haben: Weil bei Zulieferern aus ganz Europa die Produktion lahm liegt, schickte erst am Mittwoch der Landtechnikhersteller Fendt in Marktoberdorf seine Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Aktuell jedoch besteht die wesentliche Herausforderung für regionale Landwirte darin, ihren Betrieb fortzuführen, obwohl Abstand geboten ist. Aus diesem Grund geschieht die Arbeit auf den Höfen anhand von individuell aufgestellten Notfallplänen. Mit ihnen soll der übliche Tagesablauf möglichst aufrecht erhalten werden.

Auf dem Hof der Familie Werner in Strohweiler beispielsweise arbeiten insgesamt sechs Personen und mehrere Freiwillige auf Abruf in einem rollierenden System: Innerhalb von zehn Tagen ist eine fünfköpfige Gruppe aktiv, ihre Zusammensetzung bleibt während dieser Zeit unverändert. Am zehnten Tag klinken sich schließlich zwei Arbeiter aus, und zwei neue stoßen hinzu. „Es sollten möglichst immer dieselben Personen auf dem Hof sein“, erklärt Peter Werner.

Der Betrieb auf dem Sonnenhof wird von fünf Personen geführt, drunter Mayers Sohn, zu dessen Ausbildung auch die Fremdenlehre gehört. Kontakt zu anderen Betrieben lässt sich aber auch deshalb kaum vermeiden, weil viele der landwirtschaftlichen Großmaschinen geteilt werden. Dazu kommen Reparaturen, die Unterstützung von Handwerkern verlangen und die Einhaltung des Mindestabstands kaum möglich machen. „Man greift in den Betrieb des anderen ein, wenn man zusammenarbeitet“, sagt Mayer.

Nervosität bei Molkereien

Verunsicherung spüren Landwirte nicht nur unter Kollegen, sondern auch bei ihren Abnehmern. Überraschenderweise hatte Aldi Mitte März zwar verkündet, die Einkaufspreise für Milchprodukte trotz niedrigem Niveau auf dem Weltmarkt etwas zu erhöhen. Die Molkereien jedoch seien dennoch äußerst nervös, wie Peter Werner berichtet. Während ihm als Milchbauer ungewisse Zeiten bevorstehen, kann sich Markus Mayer derweil über einen gestiegen Umsatz freuen, weil seine regional erzeugten Schweine und die Produkte in seinem Hofladen seit Einzug des Virus eine starke Nachfrage erleben. Verzichten muss er allerdings gänzlich auf die Einnahmen aus seinem Partyservice: „Hochzeiten und vor allem die ganzen Konfiramtionen sind weggebrochen“, bedauert er. Aber das ist wieder ein anderes Problem.