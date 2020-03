Seit Mittwoch darf Sabine Hunzinger ihre Buchhandlung auf behördliche Anordnung nicht mehr öffnen und tut es doch. Nicht für Kunden wohlgemerkt, sondern für sie ganz allein. Wie gewohnt plant die Einzelhändlerin auch in den nächsten Tagen ab 9 Uhr morgens in der „Buchhandlung am Markt“ dem...