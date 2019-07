An einem Anbau des Klinikum in Tübingen brannte am Mittwochvormittag das Dach und im Parkhaus ein Auto. Die Feuerwehr ist im Einsatz - Patienten waren nicht gefährdet.

Schweißarbeiten und Kabelbrand

Bei Schweißarbeiten auf dem Dach der Medizinischen Klinik ist Feuer ausgebrochen. Gleichzeitig kam es in einem Parkhaus an den Kliniken zu einem Kabelbrand eines Autos. Die Löscharbeiten sind mittlerweile beendet.

Weitere Infos folgen.

