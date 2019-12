Als die ersten Einsatzkräfte nach der Alarmierung durch einen Nachbarn um kurz nach 1 Uhr an der Brandörtlichkeit eintrafen, standen eine circa 10 Meter hohe Tanne unweit des Wohngebäudes sowie mehrere Terrassenmöbel und ein Gartenschuppen in Flammen.

Hausbewohnerinnen erlitten Rauchgasvergiftungen

Die Hausbewohnerinnen im Alter von 84 und 56 Jahren wurden vom Brandentdecker auf den Brand aufmerksam gemacht und hatten ihre Wohnungen bereits selbstständig verlassen. Allerdings erlitten beide eine Rauchgasvergiftung, so dass sie nach Erstversorgung am Brandort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden.

Katze aus einer Wohnung gerettet

Eine Katze konnte durch die Einsatzkräfte aus einer der Wohnungen unversehrt gerettet werden. Die Stromversorgung im betroffenen Wohngebiet musste aufgrund des Brandes durch den zuständigen Netzbetreiber vorübergehend abgeschaltet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 40.000 - 50.000 Euro geschätzt.

Brand auf der Terrasse ausgebrochen

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Brand auf der Terrasse des Wohnhauses ausgebrochen, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Das Wohngebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar.