Eine wild umherschreiende und renitente Frau musste am Mittwochmittag in Gewahrsam genommen werden. Die 37-Jährige befand sich kurz vor zwölf Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Blumenstraße und schrie Kunden sowie das Personal lauthals an. Da sie das Geschäft nicht verlassen wollte, wurde die Polizei verständigt. Beim Einschreiten der Beamten beleidigte sie diese aufs Übelste. Da sich die polizeibekannte Frau nicht beruhigen ließ, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sie sich heftig und versuchte, die Polizisten zu bespucken und zu beißen. Weiterhin trat sie mit den Füßen nach ihnen. Letztendlich konnte die 37-Jährige geschlossen und in die Gewahrsamszelle transportiert werden. Gegen die Frau wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

