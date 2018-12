Kirche Bethlehems Friedenslicht in Metzingen

Metzingen / swp

Nachdem das Friedenslicht von dem elfjährigen Niklas Lehner am 28. November in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet wurde, wurde es bei einer internationalen Aussendungsfeier im Linzer Dom am 15. Dezember an 20 Nationen weitergereicht. Auch Pfadfinder aus Deutschland waren mit dabei. Bereits zum 25. Mal wird das Licht ab dem dritten Advent, 16. Dezember, zunächst aus dem Zug heraus und dann bei Gottesdiensten und Aussendungsfeiern bis zum Heiligabend an über 500 Orten in Deutschland „an alle Menschen guten Willens“ weitergegeben.

Bei der diesjährigen Friedenslichtaktion „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ – 25 Jahre Friedenslicht aus Bethlehem in Deutschland – sollen der Austausch und die Vernetzung aller Friedenspfadfinder über das Internet und die sozialen Netzwerke im Mittelpunkt stehen. Pfadfinder setzen mit der Verteilung des Friedenslichtes aus Bethlehem ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung. „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“: Das Motto macht deutlich, dass Frieden im Kleinen beginnt. Im täglichen Miteinander vor Ort, in der Familie und im Beruf. Mit der Weitergabe des Friedenslichtes möchten Pfadfinder Mut machen und Hoffnung stiften.

Die Pfadfinder werden das Friedenslicht am kommenden Sonntag, 23. Dezember, in folgende Gottesdienste bringen: um 9.30 Uhr zum Gottesdienst in die Martinskirche und um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Friedenskirche und an Heiligabend um 16 Uhr in das Gemeindezentrum Neugreuth. Das Friedenslicht wird über die Weihnachtszeit in der Martinskirche brennen. Das Licht kann „abgeholt“ und nach Hause getragen werden.