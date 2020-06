Am Donnerstagnachmittag geriet auf der Strecke zwischen Bad Urach und Römerstein kurz vor Böhringen ein Mercedes wohl durch einen technischen Defekt in Brand. Wie Mathias Wurst von der Feuerwehr Römerstein mitteilte, entdeckte der Fahrer den Brand und stellte das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto brannte völlig aus.

Die Feuerwehr löschte den Brand, Motoröl und Diesel wurden gebunden. Anschließend überprüfte ein Mitarbeiter des Umweltamts, ob durch das Löschwasser mit Schadstoffen das Gelände verunreinigt wurde. „In unserem Bereich erleben wir solche Fahrzeugbrände etwa einmal pro Jahr“, so Wurst.