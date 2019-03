Neckartenzlingen Auf Odysseus Spuren

Neckartenzlingen / swp

In der griechischen Mythologie mit seinem antiken Superhelden Odysseus einen Weg zu finden, das Publikum in zwei Vorstellungen in der Melchiorfesthalle Neckartenzlingen zu begeistern, gelang der Chorwerkstatt mit einem neuen Projekt, dem Musical „Die Irrfahrten des Odysseus“.

Bei dieser deutschen Erstaufführung waren auch die Schreiberin des Stückes, Heide Marie Strasser, und der Komponist Alexander Giner mit einem Team des Landesjugendtheaters Innsbruck anwesend. Sie zeigten große Begeisterung und Anerkennung für die gelungene Inszenierung in Neckartenzlingen. Dieses Mal lag die Gestaltung des Werkes in den Händen des Jugendchores, aber wie immer wurde auch der Kinderchor mit eingebunden, und auch Mitglieder des Chores der Erwachsenen zeigten wieder ihre Präsenz für ein generationenübergreifendes Projekt. Acht Paparazzi durch das Stück zu führen, die auf der Suche nach Skandalen und Sensationen die Handlung souverän begleiteten, zeigte sich als gelungene Idee und sorgte für spannende Übergänge. Die musikalische Gesamtleitung lag in den Händen von Chorleiterin Heike Weis, die es verstand, aus der fast märchenhaft klingenden Geschichte eine fantastische Bühnenwirklichkeit zu schaffen. Ihre jungen Chormitglieder glänzten nicht nur mit schauspielerischem Talent, sondern vor allem durch ihren hervorragenden Gesang. Die Lieder des Gesamtchores klangen berührend und mitreißend. Odysseus, seine Frau Penelope, sein Sohn Telemach, der Zyklop Polyphemos, die Circe, Teiresias, der Seher, Eurykleia, König Alkinoos, Nausikaa, seine Tochter, die Gefährten, Freier und viele mehr rissen das Publikum von einer Szene zur anderen zu stürmischen Applaus hin.

Das Musical bot in seinem Ablauf viele überraschende, gut inszenierte Szenen, die auf der Bühne fast nahtlos ineinander liefen, sodass auch Nichtkenner der Mythologie die Handlung verstanden und fasziniert miterlebten.

Nicht ohne mehrere Zugaben durften die Sängerinnen und Sänger der Chorwerkstatt die Bühne verlassen und wurden vom Publikum für ihre Leistung stürmisch gefeiert.