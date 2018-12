Grundschule Auf der Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum

Römerstein / swp

In einem alten Kinderlied heißt es: „Wenn’s schneit, wenn’s schneit, ist Weihnacht nicht mehr weit“. Demzufolge machten sich die beiden vierten Klassen der Grundschule Römerstein vergangenen Dienstag, dem ersten Schneetag in diesem Winter, auf die Suche nach einem schönen großen Weihnachtsbaum für die Eingangshallen in Zainingen und Donnstetten.

Zu Fuß und mit zwei Bollerwägen im Schlepptau ging es von Zainingen aus zum Parkplatz am Schützenhaus. Dort wurden die beiden Klassen von Steffen Genkinger, dem Förster der Gemeinde Römerstein, empfangen, um dann gemeinsam im nahegelegenen Waldstück nach den zwei schönsten Fichten Ausschau zu halten. Die Kinder waren in ihrer Begeisterung kaum zu bremsen und durchforschten eifrig das Waldgebiet. Doch das war gar nicht so einfach: Die einen Bäume waren viel zu groß, die anderen hatten an der Spitze kaum Zweige. Dennoch waren sich die Viertklässler recht schnell einig, die zwei schönsten Fichten weit und breit gefunden zu haben. In Teamarbeit wurde geduldig gesägt und nach und nach die angehenden Christbäume zum Fallen gebracht.

Die schwerste Arbeit stand jedoch erst noch bevor: die Bäume aus dem Wald ziehen, auf den Bollerwagen laden und so festbinden, sodass weder Baum noch Bollerwagen kippen konnte. Hierbei halfen alle tatkräftig mit und so konnten die Viertklässler stolz mit ihren zwei selbstgefällten Fichten wieder in Richtung Schule marschieren.

Die harte Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die beiden Bäume schmücken in der Adventszeit mit selbstgebasteltem Weihnachtsbaumschmuck die Eingangsbereiche der Grundschule in Zainingen und Donnstetten und sorgen für weihnachtliche Stimmung bei den Kindern und Lehrern.