Bad Urach Arbeit in den Beziehungsgärten

Bad Urach / Alexander Thomys

Anlässlich des Valentinstages am vergangenen Donnerstag bot die katholische Kirchengemeinde St. Josef in Bad Urach einen Valentinsgottesdienst speziell für Paare an. „Bischof Valentin hat zur Zeit der Christenverfolgung gelebt, Verfolgung und Willkürherrschaft erlebt und doch auf die Liebe Gottes vertraut“, erklärte Pfarrer Dr. Alain Rabarijaona einleitend. Damit sei er bis heute ein Vorbild und insbesondere der Schutzpatron der Liebenden, zumal überliefert sei, dass der Bischof Liebenden gerne Blumen aus seinem Garten geschenkt habe. Der Bischof sei ein „bezaubernder Mensch mit großem Glaubensmut und tatkräftiger Liebe“ gewesen, erklärte der Pfarrer.

Wachsen und entfalten

Das Motiv des Gartens begleitete die Besucher durch den ganzen Gottesdienst. Die Liebe sei wie ein Samenkorn, welches wachsen und sich entfalten müsse. „Die Beziehung ist wie ein Garten, in den das Samenkorn der Liebe eingelegt wird“, erklärte Martin Gierner, der zusammen mit seiner Frau Martina und den Eheleuten Sabine und Frank Höfner den Valentinsgottesdienst organisiert hatte.

Passend war auch der Raum vor dem Altar dekoriert: Als kleiner Garten, mit verschiedenen Blumengestecken, Kerzenhaltern in Herzform und zwei Herzen aus Ästen. In solchen Beziehungsgärten gäbe es bunte Stellen und dekorative Steine, „aber auch Dornen, an denen man sich verletzen kann, und auch Unkraut“. Wie im Garten, so gelte es auch in jeder Beziehung: Arbeit, Pflege und Aufmerksamkeit sei notwendig, um das Gute zu erhalten. „Gott hat uns die Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden, wie wir den Garten anlegen und pflegen“, betonte Pfarrer Rabarijaona die Eigenverantwortung der Menschen, die aber im christlichen Glauben auch ein Ende habe: „Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott bei uns ist und uns in unseren Beziehungen begleitet.“

Die rund 25 anwesenden Paare – vielleicht wäre die Resonanz bei einem ökumenischen Gottesdienst größer gewesen? – waren gleich zwei Mal aufgefordert, sich vor dem Altar zu versammeln: Bei einem Segen mit Weihwasser gleich zu Beginn des Gottesdienstes, sowie am Ende, als Pfarrer Dr. Alain Rabarijaona und Diakon Rudolf Tress jedem Paar einzeln den Segen Gottes zusprachen und dabei ihre Stola über die Hände legten, an denen sich die Paare festhielten.

Es waren schöne Momente der Besinnung auf die eigene Beziehung, die bei den Paaren gut ankamen. Manche Eheleute hatten das Motto des Gottesdienstes bewusst aufgegriffen: gleich zu Beginn beispielsweise zeigte ein Ehemann seiner Frau, beide im Seniorenalter, sichtlich stolz einige Bilder, die er mitgebracht hatte: Sie zeigten das Paar bei ihrer Hochzeit in jungen Jahren.

Solche Szenen gefallen Martina Gierner aus dem Organisationsteam. Das Ehepaar Gierner zog aus Pfullendorf in die Kurstadt und brachte die Idee des Valentinsgottesdienstes mit. „Wir sind in der Gemeinde auf offene Ohren gestoßen“, freute sich Gierner. „Das ist eine richtig schöne Sache für Paare.“