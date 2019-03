Noch herrscht rege Betriebsamkeit und es sind noch einige Handgriffe zu erledigen. Doch schon bald werden sich die Pforten der Sirchinger Ortsbücherei wieder öffnen. Und das nicht nur in einem völlig neuen Gewandt, sondern vor allem auch unter einer neuen Adresse.

Ehemals untergebracht im Alten Rathaus in der Gächinger Straße, bieten die frisch renovierten Bücherei-Räumlichkeiten in der Sirchinger Hauptstraße künftig den zentral gelegenen und barrierefrei zu erreichenden Anlaufpunkt für Leseratten jeden Alters. Hier, wo ehemals eine private Werkstatt, ein Friseurladen und ein Supermarkt untergebracht war, warten nun unterschiedliche Angebote darauf, entdeckt zu werden. 2500 Medien – von klassischen Büchern über CDs bis hin zu Hörbüchern – werden einmal in den Regalen stehen und Lust machen, sich in literarischen Welten zu verlieren. Wem die Auswahl nicht reicht, der kann sich zudem in den Beständen der Stadtbücherei Bad Urach oder im Rahmen der Fernleihe auf die Suche nach weiterem Lesefutter bis hin zu spezieller Fachliteratur machen. In diesem Fall reicht ein Klick in Sirchingen und das gewünschte Buch findet seinen Weg auf die Alb.

„Unser Ziel war es von Anfang an, einen Anschluss an die Stadtbücherei zu schaffen“, unterstreicht ihre Leiterin Silke Schönherr beim vorgezogenen Rundgang durch den lichten Raum. Bereits vor rund neun Monaten begannen die Vorarbeiten. Die Medien wurden aktualisiert und digital erfasst, die bislang gebräuchlichen Karteikarten haben ausgesorgt.

Treffpunkt für Jung und Alt

Zudem wurde ein Raumkonzept erstellt. Dies beinhaltet nicht nur locker verstreute und bequem zu erreichende Regale, sondern auch eine gemütliche Leseecke, in der man etwa bei einer Tasse Kaffee in Ruhe und nach Herzenslust schmökern darf. Auch junge Besucher finden in der Kinderecke zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten.

Der Anspruch der neuen Bücherei ist es denn auch, nicht nur ein Ort für die Ausleihe zu sein, sondern ein Treffpunkt für jung und alt. So soll es, wie gehabt, einmal monatlich ein Bücherfrühstück geben sowie Bastelstunden für Kinder. Überlegt wird außerdem die Bücherei als Veranstaltungsort etwa für Lesungen zu nutzen.

Den Umzug der Bücherei hat sich die Stadt Bad Urach rund 50 000 Euro kosten lassen. Die Idee zur ebenerdigen Verlagerung stammt dabei von Sirchingens ehemaliger Ortsvorsteherin Katrin Reichenecker. Die Bücherei in Sirchingen leitet seit über 30 Jahren Sieglinde Jäger. Insgesamt weiß sie um 290 Nutzer. Vor allem Kinder und Mütter zählt sie zu den Stammgästen. Die jungen Leser profitieren dabei davon, dass der Förderverein „Dorfgemeinschaft Sirchingen“ die einmalige Anmeldegebühr übernimmt. „Das ist ein schöner Zug“, lobt Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann, „auch um Kinder an Bücher heranzuführen“.

Nachdem die Baustellen größtenteils befriedet sind, wird man sich am Donnerstag, 11. April, erstmals aus den Regalen bedienen können. Regelmäßig donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr wird auch in der Folge die Ausleihe und Rückgabe möglich sein. Insgeheim trägt man sich aber mit dem Gedanken, die Öffnungszeiten auszuweiten. Entsprechende Gespräche laufen. Feierlich und ganz offiziell eröffnen wird die Bücherei am Samstag, 4. Mai, ab 11 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. Ein buntes Rahmenprogramm speziell für Kinder wird an diesem Tag geboten sein.

