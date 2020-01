In den Osterferien werden in unterschiedlichen Abschnitten Kabeltiefbauarbeiten durchgeführt. Bereits in den Pfingstferien werden die ersten Fundamente und Oberleitungsmasten aufgestellt, um dann anschließend gleichzeitig mit dem zweigleisigen Streckenausbau zu beginnen. Fahrplanänderungen und Zugausfälle mit Schienenersatzverkehr (SEV) sind dadurch leider unvermeidbar.

■ 6. - 19. April - Schienenersatzverkehr

Kabeltiefbauarbeiten

Tübingen ‹ › Herrenberg





■ 30. Mai - 14. Juni - Schienenersatzverkehr

Errichtung der Fundamente

und Oberleitungsmasten

Tübingen ‹ › Herrenberg

■ 15. Juni - 29. Juli - Schienenersatzverkehr

Oberleitungsarbeiten und

zweigleisiger Streckenausbau

Entringen ‹ › Herrenberg





■ 30. Juli - 13. September - Schienenersatzverkehr

Oberleitungsarbeiten und

zweigleisiger Streckenausbau

Tübingen ‹ › Herrenberg

Weitere Informationen unter bauinfos.deutschebahn.com.