Bad Urach Als das Geschirr im Hof gespült wurde

Bad Urach / swp

Über zwölf Jahre lang hat Bärbel Hartmann das Einkehrhaus der Evangelischen Landeskirche in Württemberg im Stift Urach geleitet. Ende des Jahres geht die Kirchenrätin in den Ruhestand. Am kommenden Samstag, 15. Dezember, verabschiedet der Vorsitzende des Stiftskuratoriums Prälat Dr. Christian Rose die 65-Jährige aus ihrem Amt, um 18 Uhr in der Amanduskirche.

Singen unter der Linde

Als Rahmen für ihren Abschied hat Bärbel Hartmann eine Abendandacht gewählt, wie sie täglich im Stift Urach gefeiert wird. Das Abendgebet am kommenden Samstag sei ein dreifacher Abschluss, erklärt die scheidende Leiterin: der Abschluss des Tages, der Abschluss der Woche und der Abschluss ihres Dienstes. Zuvor lädt sie ihre Gäste zu einem „Singen unter der Linde“ um 17 Uhr im Hof des Stifts ein. Das offene Volksliedersingen leitet die Uracher Dirigentin und Stadträtin Irmgard Naumann. Es spielt das Blechbläserensemble „Blech plus“.

Zwölf ereignisreiche Jahre liegen hinter Bärbel Hartmann. Zwischen 2009 und 2013 wurde das Stift Urach in vier Bauabschnitten grundlegend renoviert. Der Umbau bei laufendem Betrieb zwang zum Improvisieren, erzählt die Theologin und erinnert sich etwa daran, dass der Speisesaal vorübergehend in den Keller verlegt und das Geschirr in einem Zelt im Hof gespült werden musste. Doch der Umbau habe sich gelohnt. Das Stift Urach sei heute ein attraktives Haus mit schönen Räumen, moderner technischer Ausstattung und guter Verpflegung, sagt die Pfarrerin stolz.

Auch die Konzeption des Hauses hat sich unter der Leitung von Bärbel Hartmann verändert. Neben Gästen, die an hauseigenen Einkehrtagen, Seminaren, Exerzitien oder Workshops teilnehmen wollen, werden im Stift auch Gruppen fündig, die geeignete Räumlichkeiten für eine Tagung suchen. Zudem steht das Stift als Drei-Sterne-Hotel auch Privatgästen offen. Der große Gewölbekeller kann für Feiern aller Art gemietet werden. Die Stiftsküche sorgt für Speis und Trank – Motto: „Schwäbisch, heimisch, frisch“. Im Zuge des Umbaus nahm das Stift Urach auch das Pastoralkolleg der Landeskirche auf. Im Kolleg, das vorher in Denkendorf ansässig war, können Pfarrer eine Auszeit von ihrem Dienst nehmen.

Die doppelte Bedeutung des Wortes „Einkehren“ – die innere Sammlung und das Zu-Gast-Sein – bilde die beiden Pole, zwischen denen sich das Konzept des Einkehrhauses spanne, erklärt die scheidende Leiterin. Was heute in den Mauern des ehemaligen Klosters geschehe, lasse sich mit den Stichworten „Einkehren, Tagen, Erholen, Feiern“ zusammenfassen. Von Anfang an sei es ihr wichtig gewesen, so die Kirchenrätin, im Stift Urach christliche Spiritualität zu leben und das Haus gleichzeitig weit zu öffnen, auch für Menschen außerhalb der Evangelischen Landeskirche.

„Ich schaue alles in allem dankbar zurück auf die Zeit“, sagt Bärbel Hartmann. Wenn es Schwierigkeiten gab, hatte sie ein prominentes und zugleich ungewöhnliches Vorbild, verrät sie: Schwester Hanna aus der Fernsehserie „Um Himmels Willen“. Die habe als Leiterin eines Klosters auch „Schwieriges zu bewältigen gehabt und immer eine Lösung gefunden“ und zudem „mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun gehabt“ – wie die Kirchenrätin selbst.

Bärbel Hartmann ist in Heidenheim geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie in Tübingen, Göttingen und Erlangen Theologie studiert. Vikarin war sie an der Ulmer Martin-Luther-Kirche. Es folgte eine Familienphase. Während dieser Zeit hat die Theologin im Evangelischen Jugendwerk Württemberg die Leitungsakademie für ehrenamtlich Verantwortliche zunächst mitentwickelt, dann auch geleitet. Zwischen 1994 und 1999 war Hartmann Pfarrerin zur Anstellung in Nürtingen. Auf einer anschließenden Pfarrstelle kümmerte sie sich erneut um ehrenamtlich Verantwortliche. 2001 wurde sie Gemeindepfarrerin in Neuffen. Im Juni 2006 übernahm sie die Leitung des Stifts Urach.

Freude auf Freizeit

„Ich freue mich auf eine Zeit, in der ich terminlich frei bin“, so die Kirchenrätin im Blick auf den nahen Ruhestand. Sie will reisen, vielleicht als Bord-Seelsorgerin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf einem Kreuzfahrtschiff. Ansonsten lässt sie die Dinge auf sich zukommen: „Ich bin gespannt, was meine Berufung im Ruhestand sein wird“, sagt die scheidende Leiterin.

Dass ihre Nachfolger bereits feststehen und es einen beinahe nahtlosen Übergang gibt, freut Bärbel Hartmann. Am Samstag, 19. Januar, wird das Theologenehepaar Elke und Conrad Maihöfer als Leitungsduo des Einkehrhauses eingesetzt.