Amtsgericht Allzu naive Beihilfe zur Geldwäsche

Bad Urach / Alexander Thomys

Es sollte eigentlich nur ein lukrativer Nebenjob sein, am Ende sah sich eine 56-jährige Grafenbergerin aber vor dem Bad Uracher Amtsgericht angeklagt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Tübingen lautete: Leichtfertige Geldwäsche. Staatsanwältin Miriam Wieber warf der verheirateten Mutter vor, Pakete mit verschiedenen Waren in Empfang genommen zu haben, die zuvor unter Verwendung ihrer Adresse und gefälschter Kreditkartendaten bestellt worden waren. Diese Pakete leitete die 56-Jährige nach Großbritannien, Polen und Russland weiter.

Hochwertige Elektrogeräte

In den Paketen waren hochwertige Elektrogeräte, Kleidung und ein Kinderwagen. Die Angeklagte habe die Pakete „bewusst und gewollt umetikettiert – trotz wachsender Zweifel an der Legitimität“, warf ihr Staatsanwältin Wieber vor. Denn tatsächlich hatte sich schon bald ein Unternehmen telefonisch gemeldet, mit dessen Kreditkarte ein Teil der Waren illegal bezahlt worden war. Dennoch hatte die Angeklagte weiter Pakete verschickt und bei sich zwischengelagert. Als die Polizei zur Hausdurchsuchung Schritt, fand sie in der Wohnung der Grafenbergerin viele weitere Pakete mit Waren im Wert von insgesamt rund 5500 Euro.

Vor Gericht schilderte die Angeklagte ihren Leidensweg, der zu diesem fragwürdigen Engagement geführt hatte. Die 56-Jährige führte eine eigene Gaststätte, arbeitete teilweise bis zu 16 Stunden am Tag. Die harte Arbeit forderte ihren Tribut: Im Sommer 2016 brach die Wirtin zusammen. Diagnose: Schlaganfall.

Es folgte die Einweisung in die Psychosomatik und die Auflösung des Gewerbes. Letzteres gestaltete sich allerdings schwierig. „Alles musste abgewickelt werden, die Verträge mit der Brauerei, die Suche nach einem Nachfolger für die Gaststätte – der Pachtvertrag lief ja noch ein Jahr – und das Finanzamt wollte eine Nachzahlung über 3000 Euro, weil aus dem Geschäftswagen nun ein Privatfahrzeug geworden war“, listete die Angeklagte auf. Die Aufgabe wuchs der Wirtin über den Kopf. „Die Wirtschaft war mein Baby, da steckte Herzblut drin“, berichtete die 56-Jährige, die infolge dessen einen Burnout erlitt.

Um die aufgelaufenen Schulden bezahlen zu können, heuerte die Grafenbergerin als Modeberaterin in einem Outlet-Geschäft an. „Mit Steuerklasse fünf blieben mir da fünf Euro Stundenlohn. Das reichte nicht, um meine Schulden bezahlen zu können“, schilderte die 56-Jährige. Ein Nebenjob musste her, über eine Kleinanzeigen-Plattform suchte die Angeklagte nach einem Nebenjob, der sich von zu Hause aus realisieren ließ. Das Geschäft mit den Paketen erschien ihr seriös, auch wenn der Kontakt zum vermeintlichen Arbeitgeber nur über einen Messengerdienst zu Stande kam.

Gleichwohl erhielt die Frau genaue, präzise formulierte Arbeitsanweisungen. „Ich musste den Inhalt der gelieferten Pakete kontrollieren, ein Online-Protokoll im Internet ausfüllen, den neuen Adressaufkleber ausdrucken und alles wieder abschicken“, erzählte die Angeklagte, die auf eine mehrseitige Arbeitsanweisung verwies. Versprochen wurden ihr dafür monatlich 450 Euro sowie zehn Euro zusätzlich pro Paket. „Das höre sich gut an“, sagte die 56-Jährige, die sogar eigens einen Ordner anlegte, um den Zu- und Abgang der Pakete zu protokollieren. „Wenn ich etwas mache, dann immer zu 100 Prozent.“

Ehrlichkeit nach Denkpause

Sie habe gedacht, für ein ausländisches Handelsunternehmen zu Arbeiten, das zur Abwicklung von möglichen Lieferschäden eine Kontrolle im Inland gebraucht hätte, sagte die Angeklagte. „Ich habe immer an das Gute gedacht. Ich habe gedacht, das ist rechtmäßig.“ Nach einer Denkpause gab die Angeklagte dann aber doch zu: „Am Anfang zumindest.“ Die Offenheit der etwas zu leichtgläubigen Angeklagten, die zudem massive psychische Probleme hat, bewogen Richterin Katja Rieger und Staatsanwältin Wieber dazu, das Verfahren gegen eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro einzustellen, welche die Frau an die Kinderkrebshilfe zu zahlen hat.