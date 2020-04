Das Land Baden-Württemberg fördert mit einer Summe von zehn Millionen Euro diverse Infrastrukturprojekte für Tourismus in den Kommunen. Dabei kommt auch die Stadt Bad Urach zum Zuge: Für die Quellbohrung zur Thermalwassersicherung der Alb-Thermen gibt es einen Zuschuss von 475 000 Euro. Dies entspricht etwa der Hälfte der Gesamtkosten.

Unterstützung für lokalen Tourismus

„Den lokalen Tourismus zu unterstützen ist uns ein wichtiges Anliegen, denn die Kommunen sind wichtige Partner für die touristische Entwicklung des Landes“, äußerte sich Thomas Poreski, Reutlinger Landtagsabgeordneter der Grünen, über den Zuschuss. „Jeder Euro ist ein gut investierter Euro, insbesondere im ländlichen Raum“, so Poreski.

Investitionen von 37 Millionen Euro

Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm werden wirtschafts- und strukturverbessernde Investitionen in die Infrastruktur gemacht. Dabei handelt es sich speziell um jene Bereiche, die mittelbar Arbeitsplätze, vor allem im ländlichen Raum, sichern oder schaffen, um die lokale Wirtschaft zu stärken. Insgesamt fördert das Land 29 kommunale Projekte, dadurch werden Investitionen in Höhe von knapp 37,4 Millionen Euro angestoßen. „Der Tourismus hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Leitökonomie für Baden-Württemberg mit fast 390 000 Arbeitsplätzen entwickelt“, so Tourismusminister Guido Wolf. „Nun trifft diesen Sektor die Corona-Krise mit voller Härte. Umso wichtiger ist es, in diesen schweren Zeiten auch nach vorne zu schauen und in die Tourismusinfrastruktur zu investieren.“