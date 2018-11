„Stille Nacht - Irgendwo im nirgendwo“ wieder im Programm

swp

Die Theatergalerie Neckartailfingen startet wieder ihr alljährliches Weihnachtsevents mit Theaterstück und Vier-Gänge-Menü. Das Stück „Stille Nacht – Irgendwo im Nirgendwo“ spielt am frühen Heiligabend, und die Protagonisten befinden sich auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof auf dem Weg zu ihren Liebsten, um dort Weihnachten zu feiern. Doch vom Schicksal auserwählt, landen die vier Protagonisten durch einen plötzlichen Zwischenstopp irgendwo im Nirgendwo, ein seltsamer Ort, der die individuellen Fahrgäste auf ihre ganz eigene Reise führen wird. Die Aufführungstermine sind 30. November, sowie 5., 7., 8., 12., 14., 15., 19. und 21. Dezember. Karten gibt es per Mail unter info@theatergalerie.net oder per Telefon: (0 71 27) 2 22 19.