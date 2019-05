Die Polizei fahndet nach dem 47-jährigen Jens-Martin Fischer, der seit Karfreitag, 19. April, aus Dettingen unter Teck vermisst wird. Der Mann verließ gegen 16 Uhr seine Wohnanschrift und wurde seither nicht mehr gesehen.

Aufwändige Suchmaßnahmen erfolglos

Aufwändige Ermittlungen der Kriminalpolizei und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Gesuchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Vermisste mit einem silbernen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen ES-JM 1701 unterwegs sein. Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass sich der krankheitsbedingt auf Medikamente angewiesene Herr Fischer in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Vermisste ist zirka 175 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und hat lange, graue Haare, die er oft zu einem Pferdeschwanz gebunden trägt. Herr Fischer war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer grauen Jacke, Halbschuhen und einer blauen Jeanshose bekleidet. Zeugen, denen der Vermisste oder sein silberner Pkw aufgefallen sind oder andere sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter Telefon (07 11) 39 90-0 an die Kriminalpolizei Esslingen oder unter Telefon (0 70 21) 501-0 an das Polizeirevier Kirchheim/Teck zu wenden.