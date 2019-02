Mössingen 100 Jahre Pausa in Mössingen

Mössingen / SWP

Besondere Orte können Rahmenbedingungen für Innovation und Fortschritt bieten. Das Areal der ehemaligen Textilfabrik Pausa in Mössingen ist ein solcher Ort. 1919 übernahmen die Gebrüder Löwenstein die 1871 gegründete Mössinger Weberei und legten den Grundstein der Pausa in Mössingen. Mit ihnen kam die Bauhausidee nach Mössingen. Auch das Bauhaus feiert 2019 den hundertsten Geburtstag. Das Gesamtprojekt „100 Jahre Pausa – 100 Jahre Bauhaus“ wird von der Kulturstiftung des Bundes im Fonds „Bauhaus heute“ gefördert.

Das Festival wird sich intensiv mit der Geschichte der ehemaligen Textildruckfabrik Pausa in Mössingen auseinandersetzen und die Verknüpfung zum Bauhaus erforschen. Die Firmengeschichte von der Gründung über die Zwangsenteignung der jüdischen Besitzer, den Neuanfang in den 50er-Jahren bis zur Insolvenz, wird in einer großangelegten Ausstellung aufgearbeitet. Die Ausstellung „Pausa. Jede Menge Stoff drin“ wird von der Festivaleröffnung am 3. Mai bis 24. November in der Tonnenhalle auf dem Pausa Areal zu sehen sein. Das Theater Lindenhof steuert im Auftrag der Stadt Mössingen ein großes Theaterstück bei, das im Juli zu sehen sein wird. Unter Beteiligung von Mössinger Bürgerinnen und Bürgern und in Kooperation mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen wird in der Bogenhalle der Pausa Firmengeschichte lebendig. Ein dritter Baustein in der Gesamtkonzeption des Festivals wird, neben Ausstellung und Theater, die Organisation verschiedener musikalischer Projekte sein. Die einzelnen Teile einer Trilogie zum Bauhaus werden über den Festivalzeitraum ihre Aufführung erleben, bevor sie im Oktober zusammengeführt werden. Daneben wird die Württembergische Philharmonie Reutlingen ein sinfonisches Konzert in der Bogenhalle veranstalten. Darüber hinaus steuert der Löwenstein-Forschungsverein aus Mössingen eine Vortragsreihe bei, die sich mit der Arbeit von Bauhausstudentinnen an der Pausa beschäftigen wird. Außerdem werden sich weitere Vorträge von Mitarbeitern des Landesamtes für Denkmalpflege mit der Geschichte einzelner Künstler wie Andreas Felger oder HAP Grieshaber befassen. „Leben, lernen und arbeiten in der Zukunft – wie wollen wir leben“ lautet der Themenschwerpunkt im Herbst 2019. Mit Podiumsdiskussionen, aber auch Theateraufführungen, sollen hier die Herausforderungen der Gegenwart angesprochen werden, ganz in der Tradition des Bauhauses sollen neue Wege erdacht und Gedanken zur Zukunft gemacht werden.