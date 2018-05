Brauchtum Zweiter Maibaum für Hörenhausen

Dietenheim/Hörenhausen. / bele/man

Überall stehen sie, schön geschmückt und üppig bekranzt. Nur in Hörenhausen, da liegt er, der stattliche Maibaum. Unbekannte hatten ihn, wie berichtet, in den Morgenstunden des 1. Mai vermutlich mit einer Motorsäge umgesägt. Seither ist das ganze Dorf sauer, vor allem der Musikverein, der den 33 Meter hohen Baum wie seit Jahren schon auf einer Wiese mitten im Dorf aufgestellt hatte. Trotz Frust, Wut und Ärger wird Hörenhausen auch in diesem Wonnemonat nicht ohne bleiben: Bis zum Wochenende soll ein zweites Exemplar aufgestellt werden, kündigt Musik-Vorsitzender Wolfgang Thanner an.

Während in Regglisweiler der Heimatverein für den Maibaum und die Feier darunter verantwortlich zeichnete, war es in Dietenheim der Handwerker- und Gewerbeverein. Bürgermeister-Gattin Birgit Eh und ihr Team hatten erneut die Kranzarbeiten übernommen. „Das ist ein richtig festlicher Rahmen“, urteilte Moderatorin Barbara Dursch vom HGV über den Schul-Parkplatz, auf dem es sich etwa 100 Besucher trotz kalten Windes wohl sein ließen. Seit zwei Jahren wird nicht mehr auf dem Marktplatz aufgerichtet: „Hier sind wir präsenter“, meinte das HGV-Vorstandsmitglied. Auftritte des Liederkranzes, des Nachwuchses der Stadtkapelle und von Mädchen und Jungs des Kinderhauses St. Martin sorgten für die rechte Stimmung.