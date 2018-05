Polizei Zwei Radler verletzt

Laichingen / jos

Weil ein Autofahrer beim Abbiegen nicht aufgepasst hat, ist es am Montag in Laichingen zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Der Fahrer, der nicht an der Unfallstelle blieb, muss um seinen Führerschein bangen, teilt die Polizei mit. Nach den Ermittlungen fuhr der 36-Jährige gegen 18 Uhr die Hirschstraße entlang. Er wollte nach links in die Eberhardstraße abbiegen. Doch gab der Mann offenbar nicht acht. Er übersah einen entgegenkommenden Radfahrer. Der Radler musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Deshalb stieß er mit einer Radfahrerin zusammen. Die beiden stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der Autofahrer hielt noch an und sprach kurz mit den Verletzten. Dann sei er einfach weggefahren, schilderten die Betroffenen später der Polizei. Doch hatten sich die Beteiligten das Kennzeichen an dem Mercedes gemerkt. So konnte ihn die Polizei schnell ermitteln. Der Fahrer sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.