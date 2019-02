Fasnet Zwei Pfarrer trumpfen auf

Von Dave Stonies

Alle Sitzplätze waren in kurzer Zeit ausverkauft, und der Höhepunkt des Abends kam erst ganz zum Schluss: Im Don-Bosco-Haus in Dietenheim hingen die Zuschauer an den Lippen der beiden Pfarrer Gerhard Bundschuh und Thomas Breitkreuz. Einige Dietenheim bekamen in der Büttenrede der Geistlichen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde ihr Fett weg: Bürgermeister Christopher Eh, seine Frau Birgit, Feuerwehrchef Stefan Pistel. Aber auf niveauvolle Art.

Bundschuh verkörperte die Rolle der ehemaligen Kirchenpflegerin Gabi Landthaler, Breitkreuz spielte Herbert Albrecht, den einstigen Kämmerer der Stadt. Beide sind inzwischen in Rente, da hat man viel Zeit zum Lästern. Zum Beispiel darüber, dass Bürgermeister Eh seine Mercedes E-Klasse inzwischen in eine C-Klasse tauschte, dafür aber mit deutlich mehr Ausstattung. Auch sein neues Kennzeichen hat nun eine deutlich kleinere Zahl als das alte Vehikel. „Ein Eh ohne E-Klasse, das sei der Oper genug, oder“, sagte Bundschuh. Aus 991 wurde 661 – immerhin 330 Ehs weniger. Das Publikum war aus dem Häuschen.

Semler hat mehr

Unternehmer Max Semler hat die Zahl 660, da muss das Stadtoberhaupt ja wohl noch eine Schippe drauflegen. So ging der Schlagabtausch hin und her, und plötzlich waren die beiden Pfarrer beim „E-Auto“ angekommen, denn irgendwann sollen die Elektrofahrzeuge als Car-Sharing-Modell auf dem Marktplatz verfügbar sein. Birgit Eh fährt einen roten Fiat 500 – natürlich als Sportversion. „Das ist kein Auto“, meint Bundschuh, sondern „eine italienische Schuhschachtel, eine Handtasche mit Rädern“.

Keiner hatte vorab gewusst, was die Beiden sich für das Duell ausgedacht hatten. Das Meiste stammt aus der Feder von Pfarrer Breitkreuz. „Das Schreiben ging über Wochen und hat viel Zeit in Anspruch genommen“,räumte Breitkreuz ein. Alle Gags bezogen sich auf das lokale Geschehen.

Auch die Programmpunkte davor hatten oft einen lokalen Bezug. Seit rund zehn Jahren gibt es die Pfarrfasnet in Dietenheim, und seit Jahren ist sie ökumenisch ausgelegt. Und eigentlich ist das Don-Bosco-Haus für den Ball schon viel zu klein, denn es wollten auch dieses Mal 200 Gäste untergebracht sein. Im Eingangsbereich gab es ein Barbetrieb und für musikalische Unterhaltung war ebenfalls gesorgt.

Die Ministranten hatten eine lustige Tanzeinlage einstudiert, als Zugabe gab es den bekannten Sommerhit „Macarena“. Mitglieder des Kirchenchors reisten in die Zukunft und erwachten dort als Bewohner des Seniorenheims. Den Stadtpark gab es schon nicht mehr, an dessen Stelle hatte die Stadt Parkplätze errichten lassen, und die Senioren fanden deswegen keine Parkbank mehr zum Ausruhen. Und die wäre wichtig gewesen, denn zuvor hatten die Best-Ager noch einmal so richtig einen draufgemacht, mit einer Kneipentour durch die Stadt. Zu der Melodie von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ sangen die Senioren „Zähne rein und Brille auf, heute machen wir einen drauf.“

Wer es sportlich mag, kam bei der Showeinlage des Pastoralteams auf seine Kosten. Pfarrer Anthony von der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden gab einen indischen Fitnesstrainer. Witzige gymnastische Übungen sorgten für viele Lacher, natürlich alles im Rahmen der Gesundheitsprävention. Auch die Ranzenburger Narrenzunft war vertreten, und so wurde es für die Gäste eine rundum gelungene Fasnet.