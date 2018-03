Bürgermeisterwahl Zwei krasse Kandidaten

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Der 67-jährige Karl Scherm aus Nattheim bei Heidenheim hat als letzter der drei Bewerber ums Blaubeurer Bürgermeisteramt seine Unterlagen abgegeben. Er wolle so auf seine Situation aufmerksam machen, erläutert er bei einem Telefongespräch.

Während Karl Scherm sagt, sein Ziel sei es, bayerischer Ministerpräsident zu werden, möchte Friedhild Miller als weitere Kandidatin bekannt werden, um schließlich Bundeskanzlerin zu werden. So weit hinaus will der amtierende Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold nicht.

Auch nach 16 Jahren spürt Seibold keinerlei Amtsmüdigkeit. Er mache die Arbeit gern und mit Leidenschaft und wolle sich auch für die nächsten acht Jahre für die Stadt einsetzen: „Je länger, desto lieber“, sagt Seibold. In der Vergangenheit habe er gezeigt, dass er zusammen mit vielen anderen wichtige Projekte zu einem guten Ende führen könne. Das soll so bleiben. Ein zentrales Thema der nächsten Jahre werde sein, die Innenstadt zu beleben. „Das ist nicht einfach.“ Auch sonst gebe es vieles anzupacken: Ein neues Gerätehaus der Feuerwehr, die Modernisierung des Grundschulgebäudes, eine bessere Anbindung der Ortsteile und vieles mehr: „Die Ideen liegen in der Schublade“, sagt Jörg Seibold.

Scherm wiederum berichtet, dass „es Mordanschläge“ auf ihn gegeben habe, dass die CIA hinter ihm her sei, dass deutsche Behörden Fehlurteile gerade auch in Bezug auf seine Person gefällt hätten. So sei es beispielsweise ein Verbrechen, dass er vier Wochen in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht wurde.

Darum kümmere sich aber keiner, niemand glaube ihm, obwohl er alle Beweise vorliegen habe, sagt Scherm, der nach eigener Aussage früher als Biologie- und Physik-Lehrer tätig war. Die Zeitung solle sich „gut überlegen“, ob sie etwas über ihn veröffentliche, warnt er: „Sie haben nicht verstanden, welches Wissen und welche Macht ich habe.“

Die 48-jährige Friedhild Miller aus Sindelfingen wähnt sich von einer „kriminellen Vereinigung“ verfolgt, die ihr die Tochter weggenommen habe. Miller tritt im ganzen Land zu Bürgermeisterwahlen an – am 15. April nicht nur in Blaubeuren, sondern auch in Donzdorf, wo ebenfalls gewählt wird. Die selbst ernannte „Aufdeckungspolitikerin“ ist bekannt geworden, als sie bei Jauchs „Wer wird Millionär“ 32 000 Euro gewann. Im Moment helfe sie Menschen, die für ihre Kinder kämpfen, Jugendlichen, die mit dem Gesetz in Konflikt seien oder Menschen, die unberechtigt in der Psychiatrie seien. Vor Gericht gilt die Sindelfingerin als schuldunfähig. Anfang März sprach sie deshalb der Böblinger Amtsrichter Horst Vie­weg vom Vorwurf der Beleidigung frei, teilte der Pressesprecher des Gerichts mit.