Laichingen Zwei Kandidaten ziehen sich zurück

Laichingen / swp

Die Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl durch die Laichinger Igel-Liste begann am Montag zunächst mit einer schlechten Nachricht: Zwei sicher gewähnte Kandidaten hatten kurzfristig ihre Bewerbung zurückgezogen. Die Fraktionsvorsitzende der Igel-Liste im Gemeinderat, Gisela Steinestel, konnte als Versammlungsleiterin folgende Liste zur Abstimmung stellen, die einstimmig angenommen wurde. Für die Kernstadt stellen sich zur Wahl: Gisela Steinestel, Dr. Günter Schmid, Alvira Schmid, Heidrun Rebstock, Christian Killius, Alfred Schmid, Christina Schwitalla, Rosemarie Krack-Kemmner, Stefan Rölke, Simon Wiedemer, Bettina Ruff, Gerhard Maier und Elmar Bräuning.

Im Teilort Suppingen kandidieren Ludwig Häberle und Moritz Graf, in Machtolsheim Yannick Bier und in Feldstetten Elke Tuchnowski, Martin Föhl-Pachot und Ali Zengin. Damit geht die Liste mit 19 Personen ins Rennen um die Sitze im Gemeinderat, davon sieben Frauen. Zurzeit sitzen fünf Igel-Vertreter am Ratstisch (Gisela Steinestel, Dr. Günter Schmid, Dr. Curt Tröger, Alvira Schmid und Heidrun Rebstock). Die Themenschwerpunkte im Igel-Wahlkampf kristallisierten sich nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Kandidatinnen und Kandidaten deutlich heraus: Ökologie, Mobilität, Bauen, Kinder und Jugendliche, Gemeindepolitik und Kultur.