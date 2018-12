Bauen Zustimmung für zwei Wohnhäuser

Laichingen / sgk

Der Bauausschuss hat grünes Licht für zwei Mehrfamilienhäuser im Baugebiet „Hinter Henzenbuch I“ gegeben. Die beiden Gebäude mit zusammen 26 Wohnungen sind dreigeschossig und mit Flachdach geplant und fügen sich in die Umgebungsbebauung in der Straße „Bei den Linden“ ein, obwohl dort entsprechend der Festsetzungen nur Reihenhäuser zulässig sind, erläuterte Sachbearbeiterin Ellinor Hageloch. Die beiden Gebäude sind miteinander verbunden, haben jedoch gesonderte Eingänge und jeweils ein zurückgesetztes Staffelgeschoss, also Penthouses. Zudem sind die Geschosse versetzt geplant, so dass die Gebäudehöhe einmal bei 12,22 Metern, und beim anderen Gebäudeteil bei 13,5 Metern liegt.

Dies sei jedoch innerhalb der Festsetzungen des Bebauungsplanes. Befreiung müsste erteilt werden für die Pultdächer. Dass die Baufirma anstelle der vorgegebenen Pultdächer mit Flachdach bauen will, könne aus städtebaulicher Sicht vertreten werden. Mit zwei Enthaltungen stimmte der Bauausschuss den Plänen zu. Es erteilte auch die Befreiungen für eine minimale Überschreitung der Baugrenze.