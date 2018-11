Vereine Zuschüsse für Vereinsheim, Volleyballplatz und T-Shirts

Illerkirchberg / Franz Glogger

Das sucht seinesgleichen: Unter „jährliche Förderung von Investitionen der Sportvereine“ fanden sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Illerkirchberg in der Beschlussvorlage Judoanzüge, T-Shirts, ja selbst Turnbeutel. Diese werden wie echte Investitionen, etwa in Gebäude und Sportgeräte, mit beachtlichen 30 Prozent bezuschusst.

„Müssen wir da so tief rein gehen?“, fragte Clemens Bosch und schlug vor, „ein anderes Maß“ anzulegen. „Sonst gibt es demnächst auch einen Antrag für Socken“, fügte er nicht ganz ernst gemeint hinzu. Auch Michaela Schliefer hatte Bedenken. Zu ihrer Zeit sei es üblich gewesen, das, was man persönlich benutzte, selber zu kaufen. Die Räte ließen erkennen, dass es Diskussionsbedarf gibt.

Diese Diskussion sollte jedoch nicht die aktuell beantragten Mittel betreffen, sondern „die Zukunft“, sagte Siegfried Jung. Ein Anhaltspunkt könnten zum Beispiel die Richtlinien des Landessportbundes sein, sagte Jung. Stefan Häußler schlug vor, dass Persönliches selber und „das, was die Allgemeinheit nutzt, gemeinsam bezahlt wird“.

Bei Enthaltungen von Bosch und Schliefer stimmte der Gemeinderat schließlich für die beantragte Förderung. Die Summe beläuft sich auf 5500 Euro. Weiter wurde die Jugendsportförderung von 45 auf 50 Euro pro Mitglied unter 18 Jahren und Kalenderjahr erhöht. In Summe sind das 26 550 Euro.

Der Schützenverein „Hubertus“ Oberkirchberg-Beutelreusch hatte zugunsten einer Sanierung des Vereinsheims auf Zuschüsse von Kleinanschaffungen verzichtet. Zur Erneuerung stehen hier unter anderem die Heizung an sowie der Einbau einer Lüftungsanlage, Brandschutztüren und elektronische Scheibenanlagen, informierte der Illerkirchberger Hauptamtsleiter Manfred Kornmayer. Die Kosten bezifferte er auf 78 000 Euro. Die Verwaltung schlage vor, die Sanierung mit 30 Prozent zu fördern, den Zuschuss jedoch auf 20 000 Euro zu deckeln.

50 000 bis 100 000 Euro möchte der Kraftsportverein Unterkirchberg in eine Beachvolleyball-Anlage investieren. Sie wird bei der neuen Sporthalle entstehen. Geplant ist ein 1400 Quadratmeter großes Areal mit zwei Spielfeldern.

Pachtvertrag genehmigt

Dass hierbei die Lehrertoilette in der Halle benutzt werden soll, sahen Teile des Gremiums nicht unkritisch. Gemeinderat Oliver Zeeb, auch Betreuer der Volleyballmannschaft, versicherte, dass die Schuhe zuvor weitgehend gereinigt und auch keine weiteren Räume betreten würden. Sodann stimmte das Gremium analog dem Antrag der Schützen zu, die tatsächlich entstandenen Kosten mit 30 Prozent zu fördern, jedoch mit maximal 20 000 Euro. Weiter wurde ein auf 20 Jahre befristeter Pachtvertrag für das Grundstück genehmigt.