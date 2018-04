Amstetter Sängertreffen Zur Feier des Tages ein satirisches Chorical aufgeführt

Hofstett-Emberbuch / Ernst Häge

Das Amstetter Sängertreffen am Samstag war eine Werbung für den Gesang: Die acht beteiligten Chöre boten eine Vielfalt an stimmlichem Klang. Bei der fröhlichen Veranstaltung wurde auch der 40. Geburtstag des Veranstalters, des Gemischten Chors Hofstett-Emerbuch, gefeiert. Für Wehmut sorgte am Ende die Verabschiedung von Hanna Schöfisch nach 40 Jahren als Chorleiterin (wir berichten noch).

Wolfgang Schöfisch, Vorsitzender des Chors von Hofstett, freute sich über ein volles Gemeindehaus. Er betonte: ,,Dieses Sängertreffen ist keine Leistungsschau sondern dient der Gemeinschaft unter den Vereinen und der allgemeinen Kontaktpflege.“

Eine schöne Einstimmung war der Auftritt des Gemischten Chors Hofstett-Emerbuch unter Hanna Schöfisch (,,Stimmt ein in unser Lied“). Im Walzertakt bewegte sich der Männergesangverein Amstetten bei ,,Ticino e Vino“ mit ihrem Leiter Christian Vogt. Die AlleGro’s mit Monika Simon boten mit ,,Quotlibet“ einen schwungvollen Kanon dar. Seine Freundschaft zu dem Jubilar drückte der Männerchor Stubersheim mit Vorsitzendem Achim Renner mit einer Jubiläumsgabe aus. Unter der sicheren Leitung von Birgit Hammerath brachte er dann „Jägers Abschied“ zu Gehör.

Voller Temperament dirigierte Cornelia Schmid-Fink den Kirchenchor Amstetten (,,An hellen Tagen“). Ingeborg Lorz leitete den sympathischen Chor aus Reutti, (,,Gitarren klingen leise durch die Nacht“). Joachim Eberhardt vom Männergesangverein Schalkstetten meinte: „Zu einem solchen Geburtstag kommt man nicht ohne Geschenk. Deshalb haben wir einen Schwäbischen Vesperkorb aus Schalkstetten mitgebracht“. Zum Anlass passte dann auch der Beitrag des Chors unter der Leitung von Friedrich Kienle: ,,Heute ist ein schöner Tag“. Kienle leitete auch den Gemischten Chor der Schalkstetter, der mit zehn Aktiven zwar der kleinste Chor war, aber für seinen Beitrag ,,Abendruhe“ mächtigen Beifall bekam.

Die Aufführung von „Wen die Götter lieben“ wurde zum Höhepunkt des Abends. Das satirische Chorical handelt von der griechischen Götterwelt. Der Gemischte Chor Hofstett-Emerbuch wurde dabei von Gastsängern aus Breitingen und Ettlenschieß sowie dem Mädchenchor unterstützt. Unter der souveränen Leitung von Hanna Schöfisch boten die Sänger ein wahres Feuerwerk mit Musik, Gesang und Unterhaltung. Bei der stattlichen Gesangsgruppe war Sprecher und Sänger Clemens Grothe als Homer der herausragende Akteur. Zur Unterstützung hatte Hanna Schöfisch ein Orchester zusammengestellt.