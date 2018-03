Hilfsorganisation Zum Rettungseinsatz vor der libyschen Küste

Merklingen / Thomas Spanhel

Am Sonntag fliegt der Merklinger Robin Schroff nach Malta. Am Mittwoch steigt er auf den 60 Jahre alten, umgebauten Schiffkutter Seefuchs und wird bald danach im Einsatzgebiet rund 30 Meilen vor der libyschen Küste nach Booten in Seenot suchen. „Das Beste, was wir machen können, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten“, sagt der 25-jährige Ingenieurwissenschafts-Student. Die zwölfköpfige Schiffscrew der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye wird für zwei Wochen Flüchtlinge, die in nicht hochseetauglichen Booten von der libyschen Küste aus in Richtung Italien steuern, aus ihrer bedrohlichen Lage befreien.

Vor gut einem Jahr arbeitete Schroff bereits vier Monate ehrenamtlich als Vertreter von Sea-Eye auf Malta. Da war er schon Teil der Rettungsaktionen für Flüchtlinge auf der gefährlichen Mittelmeerroute, auf der im vergangenen Jahr rund 3000 Flüchtlinge umgekommen sein sollen. Ein unerträglicher Zustand für Schroff, der im Flüchtlingsheim in Blaubeuren 2015 bei Deutsch-Nachhilfe-Kursen erste Erfahrungen mit Flüchtlingen und ihren Fluchterlebnissen sammelte. Damals beschloss er, sich für diese Menschen einzusetzen, leistete zunächst in Camps auf der Balkanroute erste Hilfe und bewarb sich dann bei Sea-Eye.

Ende 2016 besorgte der junge Merklinger als Vertreter dieses Vereins auf Malta Ersatzteile, koordinierte die Einschiffung der Mannschaften, kümmerte sich in Abstimmung mit anderen Hilfsorganisationen um Versorgungstransporte oder buchte Schiffs-Liegeplätze in Tunesien, wenn das Wetter zu stürmisch wurde. Zwei Monate organisierte er den Einsatz eines Freiwilligenteams bei der Sanierung des Rettungsschiffs in einer sizilianischen Werft. „Ein gigantisches Projekt, ein riesiger Organisationsaufwand, ohne den die Rettungsaktionen aber nicht funktionieren würden“, urteilt Schroff.

Jetzt wird er sich für zwei Wochen selbst an die Einsatz-Front begeben – und sich auf die Vorarbeiten anderer Freiwilliger auf Malta verlassen. Einen Einweisungs-Kurs hat er schon erhalten, denn die Situation vor Libyen ist nicht ungefährlich, die Menschen an Bord der überfüllten Flüchlings-Schlauchboote befinden sich in unmittelbarer Lebensgefahr. Jeder aus der Crew muss wissen, wie er sich in Extremsituationen verhalten muss.

Arbeit in Extremsituationen

„Ich weiß, dass es hart sein kann, ich mach’ mich aber deshalb nicht verrückt.“ Wichtig im Einsatz: Zunächst müssen alle auf dem Flüchtlingsboot mit Rettungswesten versorgt werden, dann wird Wasser ausgegeben. Schwangere oder besonders Hilfsbedürftige werden auf das Rettungsboot der Sea-Eye geholt und von einem Arzt behandelt. Größere Boote anderer Hilfsorganisationen bringen die Flüchtlinge dann normalerweise nach Lampedusa oder aufs italienische Festland.

In insgesamt 36 Missionen hat Schroffs Hilfsorganisation seit April 2016 mit ihren inzwischen zwei Hilfsschiffen über 13 000 Flüchtlinge gerettet, berichtet Hans-Peter Buschheuer, Sprecher des Vereins Sea-Eye. Nachdem Rettungseinsätze Mitte vergangenen Jahres ausgesetzt worden waren, weil ein Schnellboot mit Besatzung von der libyschen Küstenwache festgesetzt wurde, hoffen die Helfer wieder auf bessere Voraussetzungen. „Das kann sich aber schnell ändern“, meint Schroff. Es gibt jetzt genaue Absprachen mit der Seenotrettungsleitstelle in Rom, von der die Schiffe normalerweise ihre Einsatz-Aufträge erhalten. Inzwischen dürfen die Rettungsschiffe auch wieder bis auf zwölf Meilen an die libysche Küste ran. Jeder Kontakt mit Schleusern wird absolut abgelehnt. Europäische Militärschiffe helfen im Notfall, um gerettete Flüchtlinge weiter zu transportieren. Die Übergabe an die libysche Küstenwache ist nicht möglich, denn bei Rückkehr nach Libyen sind die Flüchtlingen ebenfalls in Lebensgefahr.