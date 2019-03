Zwei entlaufene Rinder sind am späten Samstagabend bei Senden-Witzighausen von einem Nahverkehrszug erfasst und getötet worden. Wenig später kollidierte auf der Staatsstraße 2019 zwischen Witzighausen und Weißenhorn unweit der Bahnstrecke ein Pkw mit einem weiteren Rind. Der Autofahrer blieb ebenso unverletzt wie die etwa 40 Fahrgäste in dem Zug und der Lokführer. Das vom Auto angefahrene Rind war so schwer verletzt, dass es später von seinem Besitzer getötet werden musste.

Totalschaden am Auto

Nach Mitteilung der Polizei waren gegen 21 Uhr insgesamt 39 Rinder aus einem Stall südöstlich von Witzighausen entwischt. Mehrere Tiere überquerten die Bahngleise. Die Ermittler nehmen an, dass die Herde nach der Zug-Kollision in Richtung der Staatsstraße flüchtete, wo es zu dem nächsten Unfall kam. An dem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 7000 Euro schätzt. Der Sachschaden am Triebwagen des Zuges beträgt nach Schätzung der Beamten etwa 2000 Euro. Den Wert der getöteten Rinder gibt die Polizei mit jeweils 1500 Euro an.

Bahnstrecke gesperrt

Wie die Tiere aus dem Stall, der unmittelbar neben der Staatsstraße steht, entlaufen konnten, ist nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West noch nicht klar, die Ermittlungen dauern an. Als die Unfälle auf der Bahnstrecke und auf der Staatsstraße passierten, hatte sich der Eigentümer der Rinder bereits auf die Suche nach seinen Tieren gemacht. Der Polizei zufolge gelang es ihm schließlich, alle 36 überlebenden Tiere wieder in den Stall zu bringen. Kurz nach 23 Uhr am Samstagabend war der Einsatz für die Polizeibeamten beendet. Dann konnte auch die nach dem Unfall gesperrte Bahnstrecke zwischen Senden-Witzighausen und Weißenhorn wieder freigegeben werden.