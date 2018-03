Kommunales Zu viel Parkplätze in der City

Zu viel Parkplätze in der City

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

Das hat wohl raus müssen: Mit harscher Kritik hat Joachim Merkle die Bürgerfragestunde in der jüngsten Dietenheimer Ratssitzung eröffnet. Der Vize-Vorsitzende der örtlichen BUND-Gruppe beklagte eine tote Innenstadt mit zu vielen Parkplätzen und zu wenig Grün, abgesehen „von Besenbäumen“ an der Königstraße. Das Ambiente gehe „gegen Null“, weil lauschige Plätze fehlten. „Im Sommer wird die Innenstadt zum Glühofen“, warnte Merkle. Zudem kreidete er der Stadt einen immensen „Flächenfraß“ an. Sie erschließe stetig neues Bauland, anstatt innerstädtische Lücken aufzufüllen, sagte Merkle auch mit Blick auf die Pläne beim Adolff-Gelände.

Bürgermeister Eh war erst einmal baff und verwundert, weil die neue Innenstadt allenthalben gelobt werde. Beide Vorwürfe sind für ihn haltlos. Man weise nur Bauflächen aus, die den Ort arrondierten, Grundstücke blieben mit 550 bis 600 Quadratmeter klein. Wann immer möglich, würden innerstädtische Lücken aufgefüllt. Aber: „Wir müssen die Grundstücke erst mal haben“, sagte er bezüglich des Adolff-Geländes.

Bedarf an Parkplätzen

Das gute Angebot an innerstädtischen Parkplätzen sei auch der Tatsache geschuldet, wieder mehr junge Leute als Bewohner in die City zu bekommen. „Wenn wir keine Parkplätze anbieten, werden wir den Generationenwechsel nicht schaffen“, mahnte Eh. „Bei beidem war ein großer Bedarf da“, sagte Ratsmitglied Stefan Graf und bezog sich auf Bauplätze und Parkflächen. Noch heute gebe es pro Bauplatz drei bis vier Anfragen. „Wir haben richtig gehandelt.“ Auch Kollege Toni Endler hat nur Positives gehört. „Die Leute loben uns dafür.“

Eine halbe Stunde später, aber schon in Abwesenheit Merkles, ging es um die weitere Innenstadtgestaltung. Fast ein Dutzend wertige, moderne Pflanzkübel sollen die Königstraße zwischen Illertisser- und Gießenstraße verschönern und laut Bauamtsleiter Koßbiehl für „Wohlfühlcharakter“ sorgen. Hinzu kommen fünf Sitzgelegenheiten. Über die neuen Stadtmöbel berät zuerst ein Ausschuss.