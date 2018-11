Kommentar Joachim Striebel zum Bahnhof Merklingen Zu spät für die Notbremse

Joachim Striebel

Alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Weichen richtig gestellt, Hoffnungen geweckt. Traum geplatzt? Noch vor einem Jahr wäre bei einer Kostensteigerung um zwanzig Prozent für den Alb-Bahnhof an der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm die Notbremse gezogen worden. Die Tatsache, dass der Bau nun statt der zunächst genannten 43 Millionen Euro rund 53 Millionen Euro verschlingen wird, ist ärgerlich. Aber stoppen kann dies das Projekt nicht. Die Aushubarbeiten sind erledigt, die Betonfundamente für die Treppentürme des Bahnhofs bereits gegossen. Nicht vorstellbar, dass die für den Regionalverkehr vorgesehenen Gleise zu Abstellgleisen werden und die Region weiter ohne Schienenanschluss an die Ballungszentren bleibt. Zumal sich zwölf Kommunen und der Alb-Donau-Kreis mit einer Beteiligung von 13 Millionen Euro weit aus dem Fenster gelehnt haben. Vielleicht war es blauäugig zu glauben, dass alle Bahnprojekte auf der Alb im Plan bleiben, während anderswo die Baukosten davonlaufen. Stuttgart 21 grüßt auf die Alb. Es gibt hier wie dort kein Zurück. Der Verband Region Schwäbische Alb, dem nicht wie zunächst geplant nur acht, sondern mittlerweile zwölf Kommunen angehören, dürfte einen kleinen Puffer haben. Für eine höhere Beteiligung nochmals Steuern zu erhöhen, wäre den Bürgern nicht zumutbar. Die jetzt entstehende Lücke muss vom Land geschlossen werden, denn der Bahnhalt hat Bedeutung über Merklingen, Nellingen, Laichingen und Drackenstein hinaus.