Familie Zu schätzen wissen, was man hat

Illerkirchberg / Franz Glogger

Rosi und Alex Rupp geht es gut. „Die Gesundheit stimmt, wir haben, was wir brauchen, konnten einiges von der Welt sehen und unsere Kinder und Freunde sind da, wenn man sie braucht“, sagt die 71-jährige Rosi Rupp. Heute feiert sie mit ihrem Alex die Goldene Hochzeit.

Der gebürtige Ulmer und die Berlinerin arbeiteten beide bei der Deutschen Post in Stuttgart. „Das war noch eine ganz andere Zeit, als man sie heute in Großbetrieben kennt. Da machte man gemeinsam Vesper und Mittag und einer half dem anderen“, erinnert sich der 74-Jährige. So sahen sich Rosi und Alex fast täglich. Und wenn er am Ende des Tages über Listen saß und Geld zuordnete, half sie ihm. Das sah der Arbeitsplan zwar nicht vor, „aber so etwas nennt man Vertrauen“, sagt Alex Rupp. Die beiden kamen sich näher. „Wir hatten eine klare Aussprache, wie wir uns unser gemeinsames Leben vorstellen“, erzählt er. Ein wichtiger Punkt war beiden, „Probleme gleich anzusprechen und zu regeln“. „Diese Spielregel hat uns immer wieder geholfen.“

Mit der Rückversetzung nach Ulm verließ Rosi die Post, da Paare nicht in der gleichen Dienststelle arbeiten durften. Nach der Geburt der beiden Kinder blieb sie ohnehin daheim und machte ihr Hobby Nähen zum Beruf. So konnte sie Aufträge, wie vom früheren Kaufhaus Hertie, von zu Hause erledigen und für die Kinder da sein. Alex war mit seiner Arbeit, die oft aus Warten auf Kunden am Schalter bestand, bald unzufrieden. Er machte noch eine Ausbildung zum Bankkaufmann und arbeitete bis zur Pensionierung bei der Sparkasse Ulm.

Im Privatleben spielten ein großer Schrebergarten, Familienurlaube in Südtirol, und die Mitgliedschaften im Schützenverein Unterkirchberg eine Rolle. In diesen traten sie mit dem Hausbau vor 40 Jahren ein, um Kontakt zu bekommen. „Wir haben nicht alles und auch nicht alles gesehen. Aber zufrieden ist man nicht, wenn man alles hat, sondern wenn man das zu schätzen weiß, was man hat“, sagt Rosi Rupp. Ihren 50. Hochzeitstag feiern die Rupps heute mit denen, die ihnen wichtig sind: Ihren Kindern und Freunden.