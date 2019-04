Der Trendsport Kaninhop, eine Form der artgerechten Beschäftigung für Hauskaninchen, ist längst auch in der Region angekommen. Wir haben die Ulmer Kaninhopper im Training besucht.

Sie heißen „Need For Speed of Silver Storm”, „Noobyfits Wolverine“ oder „Palatinas Thunderball”. Sie sind flauschig, zutraulich, niedlich – und Supersportler. Die vierbeinigen Mitglieder der Ulmer Kaninhopper, einer 2013 gegründeten Gruppe für Kaninchensport, lieben hohe und weite Sprünge – davon sind ihre Besitzer überzeugt. Jeden Sonntag treffen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis sowie den Kreisen Neu-Ulm, Biberach und Ravensburg zum Training. Rund 50 Kaninchen aller Rassen kommen dabei zusammen.

Gesprungen wird in vier verschiedenen Schwierigkeitsklassen: In der leichten Kategorie müssen Sprünge von 20 bis 25 Zentimetern überwunden werden, in der höchsten Klasse geht es über 45 Zentimeter hohe und bis zu 70 Zentimeter weite Hürden. Wie im Pferdesport geht es darum, die Bahn in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst wenigen Fehlern zu absolvieren. Damit sich die Langohren nicht verletzen, ist bei den fantasievoll gestalteten Hindernissen Leichtbauweise Trumpf: Als Stangen dienen federleichte Kabelrohre aus Kunststoff, die sofort aus ihren Auflagen fallen, wenn sie berührt werden.

Ein Sport für jedes Kaninchen

Jedes Kaninchen kann Kaninhop lernen, sagt Katharina Ihle, die die Gruppe gegründet hat. Die 26-Jährige aus Neu-Ulm nennt mehr als 20 Kaninchen ihr Eigen, züchtet seit vielen Jahren selbst. „Rasse, Geschlecht und Alter sind für den Sport völlig irrelevant“, sagt sie. „Das älteste Kaninchen, dass wir antrainiert haben, war sieben oder acht Jahre alt.“ Wichtig sei nur eines: Es muss den Tieren Spaß machen. Neuinteressenten sind jederzeit willkommen, Kaninchenbesitzer ab neun Jahren können an Turnieren teilnehmen.

Die oft gehörte Kritik mancher Tierfreunde, Kaninhop basiere auf Zwang und sei Tierquälerei, kann die begeisterte Sportlerin nicht verstehen: „Man kann ein Kaninchen nicht dazu zwingen, zu springen“, sagt sie. Wolle ein Tier nicht, lege es sich flach auf den Boden oder flüchte.

Keine Fluchtabsichten

Von Fluchtabsichten ist beim Training der Ulmer Kaninhopper nichts zu sehen. Viele Kaninchen springen frei; nach jedem Sprung suchen sie aus eigenem Antrieb die nächste Hürde, können gar nicht genug bekommen. Andere tragen eigens angefertigte Geschirre und sind an langen, dünnen Leinen – „nur zum Sichern, nie zum Ziehen“, wie Ihle erklärt.

12 bis 14 Mal pro Jahr nimmt die Gruppe an Kaninhop-Turnieren in ganz Deutschland teil. Im Sommer steht ein ganz besonderes Highlight im Kalender: Vom 19. bis 23. Juni findet in Renningen die vierte Deutsche Meisterschaft für Kaninhop statt. Mehrere Kaninchensportler aus der Region werden dort an den Start gehen – darunter auch Ihle, die bereits mehrere Erfolge vermelden kann: 2016 und 2017 sicherte sie sich den Titel der Württembergischen Meisterin.

Kaninchen und Besitzer trainieren regelmäßig

Für den 18-jährigen Alexander Dreher, der ebenfalls zum Ulmer Team gehört, wird es die erste Teilnahme an einer Veranstaltung dieser Größe. Er wird im Juni mit „Palatinas Thunderball“ in der Eliteklasse an den Start gehen – einem zweijährigen Sportwidder.

Die Tiere der Ulmer Kaninhopper sind regelmäßig im Training – was sie laut den Anhängern der Sportart artgerecht auslastet. „Kaninchenhaltung ist nicht so einfach, wie sie immer dargestellt wird“, warnt Katharina Ihle. Die Langohren brauchen sehr viel Platz und Bewegung, zwingend Gesellschaft und eine gesunde Ernährung. Kleine Käfige, wie sie in vielen Zoohandlungen angeboten würden, seien hingegen absolut nicht artgerecht. „Kaninchen müssen laufen und springen können.“

