Gewerbebetriebe Zimmereihalle in Luizhausen kann gebaut werden

Lonsee / rei

Mit zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen hat der Gemeinderat dem Bau einer Zimmereihalle mit Büroräumen zugestimmt. Die Halle soll im Gewerbegebiet Steinige in Luizhausen gebaut werden. Eine Ecke ragt laut Planung etwa zwei Meter in den Abstandsstreifen zur B 10. Aber deswegen sah Bürgermeister Jochen Ogger keine Veranlassung, den Bau von Seiten der Gemeinde abzulehnen. Den Grundriss der Büros im Blick, äußerte Birgit Fetzer (UWG) die Sorge, dass stattdessen dort Monteurswohnungen entstehen. Bauamtsleiter Arwed Greiner sagte, dass es schon einige davon in Lonsee gebe und diese etwa Probleme mit der Müllentsorgung machen. „Aber im Gewerbegebiet geht das gar nicht, da sind wir strikt dagegen.“ Bürgermeister Ogger betonte, die Gemeinde werde sich genau ansehen, was dort passiere.